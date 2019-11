Maduro afirmó que los enlaces con Oslo se mantienen vivos

Nicolás Maduro dijo que el establecimiento de una comisión para estudiar el nombramiento de un nuevo poder electoral en la AN, “es el cumplimiento de uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional”

Caracas- El presidente Nicolás Maduro afirmó, anunció que el representante del gobierno en el diálogo internacional, Jorge Rodríguez, se reunió y conversó intensamente con el gobierno de Noruega. “Ellos siguen estableciendo contactos. La delegación de la oposición guaidocista del G4 viajó a Europa y se reunió esta semana con los representantes de Noruega, los enlaces de Oslo se mantienen vivos”, afirmó.

Maduro destacó la consolidación de la Mesa Nacional de Diálogo. “Todo lo que se firmó se está cumpliendo con una nueva dinámica incluyendo la AN en desacato”.

El mandatario agregó que el establecimiento de una comisión para estudiar el nombramiento de un nuevo poder electoral en la AN, es el cumplimiento de uno de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional”.

Aseguró que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) irá a elecciones parlamentarias en 2020. “La mayoría ya nos ha dicho que va a elecciones parlamentarias, quieren el nuevo CNE para ir con otras garantías a las elecciones de la AN el próximo año 2020, me parece muy bueno, es un gran mensaje de paz”, aseguró.