Maduro descartó ilegalizar la circulación de dólares y prometió nuevo plan de recuperación en 2021

Para el gobernante, la dolarización es una demostración de que la gente «no se quedó con los brazos cruzados».

En una suerte de mesa redonda con periodistas de medios públicos y privados, el presidente Nicolás Maduro, descartó ilegalizar la libre circulación de divisas e insistió en que la dolarización ha sido «una válvula de escape», aunque también advirtió que hay que «golpear a ese dólar guarimbero que anda por ahí».

«¿Cuál es la solución a ese fenómeno? Permitir el funcionamiento y la complementariedad de la moneda nacional, del dólar, de las criptomonedas y las monedas internacionales. Esa es la decisión. No perserguirlo ni ilegalizarlo. Al contrario, es una válvula de escape. La solución al final esa la recuperación de los ingresos, y con ello la recuperación real del ingreso de la gente, en salarios, en pensiones, en los bonos del carnet de la patria”, enfatizó.

Maduro afirmó que hasta el momento Venezuela ha tenido una pérdida del 99% de los ingresos, «gracias a los bloqueos, sanciones y medidas coercitivas impuestas por el gobierno norteamericano». Indicó que se ha llegado al extremo de necesitar importar gasolina «para complementar la producción nacional».

Durante su intervención detalló que el país ha enfrentado una crisis muy significativa dadas las diferentes medidas que han sido impuestas contra el país las cuales han atacado la economía del país, sin embargo, se ha venido trabajando arduamente para mantener al país de pie.

Señaló adicionalmente, que con esas pérdidas se ha tenido que mantener las inversiones en materia de salud, educación y viviendas del pueblo venezolano.

En aras de contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, reiteró su propuesta de generar mecanismos para respaldar la economía local que surgió como respuesta al descenso de los ingresos.

“La gente no se ha quedado con los brazos cruzados. Hay una economía social que hay que apoyar bastante, nosotros vamos a generar respuestas para apoyar la economía”, puntualizó.

– Hay un plan –

El gobierno, según dijo Maduro, trazó una estrategia para la recuperación de los ingresos durante el primer semestre del año 2021, acción prioritaria de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

“Ya hay un plan, se está trabajando en eso intensamente”, enfatizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien señaló la adopción temprana de instrumentos para avanzar en el reimpulso del aparato económico venezolano.

Abogó porque la nueva Asamblea Nacional (AN), cuyos parlamentarios serán electos el domingo 6 de diciembre, tribute al desarrollo productivo nacional a través de la aprobación de “leyes subsidiarias” para la “reconstrucción económica”.

Durante un encuentro con medios de comunicación nacionales, el gobernante subrayó que la agresión multiforme contra Venezuela, alentada por la ultraderecha mayoritaria en el Parlamento Nacional, afectan el poder adquisitivo del pueblo venezolano.

– En clave política –

El mandatario insistió en la idea de que, en caso que el chavismo no logre una mayoría parlamentaria, él se retirará del gobierno, dejará la magistratura en manos de la vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez y ella deberá, en 30 días, convocar elecciones presidenciales.

En contraste con el discurso duro de algunos candidatos del oficialismo, Maduro dijo que la Asamblea Nacional debe convertirse en «epicentro de la política en el país», del diálogo, aunque respaldo que el parlamento instrumente mecanismos para juzgar las acciones del líder de la oposición Juan Guaidó.

«Se puede establecer responsabilidad sobre los temas de Citgo, Monómeros, el oro en Inglaterra, del dinero que hay en el exterior», para que se hagan las recomendaciones al Poder Judicial venezolano y se haga justicia ante los robos cometidos contra los activos venezolanos por parte del sector que acompaña a Guaidó.

– «Cero solidaridad automática» –

Pero Maduro fue más allá. Dijo que el parlamento no solo debe limitarse a investigar los supuestos delitos de la oposición, sino que debe interpelar a ministros, e incluso a él mismo, si lo considera necesario.

Esta nueva AN debe estar activa ante las denuncias de corrupción y que los diputados no incurran en solidaridad automática por filiaciones políticas como ocurrió con el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

«Nosotros por solidaridad automática protegimos a Rafael Ramírez y resulta que después, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad», recordó.

Señaló que Ramírez encabezaba una red de ladrones y saqueadores de Pdvsa, causantes de la desinversión, del robo de miles de millones de dólares y actualmente es protegido por EEUU.

Consideró que la nueva AN no debe cometer los errores del pasado y «debe activar los mecanismos de interpelación, para interpelar a los ministros, a los viceministros, a los presidentes de empresas públicas» y de haber un voto de censura para sacar a un ministro que se haga.

«Y si hay que hacer una investigación contra mí, que lo hagan también, Venezuela necesita la mayor transparencia», expresó.

Insistió en la necesidad de la participación electoral, porque «la abstención es la peor forma de decidir».