Maduro anunciará este domingo cuarentenas colectivas y regionales en Venezuela contra el coronavirus

El presidente Nicolás Maduro Moros anunciará al país una serie de medidas de cuarentena selectiva, regionales y colectivas, para profundizar las acciones que garanticen la protección del pueblo

Caracas- Este domingo, el presidente Nicolás Maduro Moros anunciará al país una serie de medidas de cuarentena selectiva, regionales y colectivas, para profundizar las acciones que garanticen la protección del pueblo ante la eventual propagación del coronavirus en territorio venezolano.

Luego que este sábado se detectaran 8 nuevos casos con la infección, en personas que ingresaron al país provenientes de Europa, Estados Unidos y Colombia.

Lea también: Maduro decreta estado de alarma nacional por coronavirus en Venezuela

Maduro toma medidas

Así lo informó Jorge Rodríguez, vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, quien hizo un reporte especial desde el Puesto de Comando Presidencial para el Combate contra el Covid-19, activo las 24 horas del día en el Palacio de Miraflores.

Debido a que muchos de los pasajeros que desde Europa intentan ingresar a Venezuela por otras naciones, en un intento de violar la prohibición de ingreso de vuelos, la Comisión Presidencial decidió elevar al Jefe de Estado la propuesta de extender el veto a aeronaves que procedan de República Dominicana y Panamá.

De esta manera fue aprobado por 30 días la suspensión de ingreso de aviones procedentes de Europa, EE.UU. Panamá, República Dominicana y Colombia, en forma inmediata. La medida “se hace vigente desde esta misma noche para proteger a Venezuela”, sostuvo.

Rodríguez informó que gracias al control permanente y la evaluación de las personas que habían viajado a España, Italia, EE.UU., Colombia o aquellas que presentaban síntomas, se realizaron más de 30 pruebas diagnósticas, de las cuales 8 resultaron positivas a la infección del virus.

Las 8 personas son seis hombres y 2 mujeres, de estos, 3 habían regresado de España, 2 de EE.UU., y uno de la ciudad colombiana de Cúcuta. Estos afectados contagiaron a su vez a otros compatriotas en Venezuela. Todos han sido aislados y en cuarentena para su tratamiento sanitario.

De estos nuevos casos, cuatro residen en Miranda, uno en Aragua, otro en Apure y uno en Cojedes; mientras que otra persona es de nacionalidad española, tripulante de una línea aérea de ese país europeo.

Venezuela, en estricta atención a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cumple con el sistema de prevención y control mediante el aislamiento social, familiar y cuarentena absoluta de todas estas personas que están siendo tratadas y apoyadas en centros hospitalarios.

CDI suman miles de camas a combate de la pandemia

El ministro Jorge Rodríguez informó que, como parte de la fase III de los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano Salud Segura, la FANB y autoridades sanitarias han confirmado la operatividad de los 46 hospitales centinelas en todo el país, que atienden cualquier caso sospechoso de Covid-19 que se presente.

A estos hospitales, se sumarán ahora más de 4.800 camas de 572 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) distribuidos en todo el territorio nacional, con lo cual se incrementa el porcentaje de espacios y equipos para respaldar la protección del pueblo.

Quédese en su casa

El alto funcionario explicó que las medidas de prevención deben ser acatadas por todos, y llamó a los venezolanos y venezolanas en general, y en forma particular a los adultos mayores, a no salir de sus casas si no es necesario.

Dijo que las medidas a ser anunciadas para las cuarentenas colectivas por regiones, se establecerán excepciones contenidas en la normativa que deberán ser de absoluto cumplimiento.

Agradeció a la población por la conducta mostrada este sábado tras las medidas preventivas ordenadas por el Mandatario Nacional al decretar el Estado de Alarma Constitucional.

Dijo que en el Metro de Caracas, el uso obligatorio de máscaras o tapabocas se cumplió casi en un 100%, y muchas personas se quedaron en sus viviendas.

No obstante, lamentó que en el Mercado de Chacao, donde gobierna un alcalde opositor, las autoridades municipales no hayan hecho nada ante una gran aglomeración de consumidores que hacían sus compras sin la protección de las mascarillas.

“Esto que pasó en la mañana en el mercado de Chacao es como si usted estuviera en un incendio y se lanzara de frente a las llamas”, advirtió, acotando que así las probabilidades de entrar en las estadísticas de infección como portador de virus se incrementan exponencialmente.

“Si quiere impedir que su familia quede infectada quédese en su casa o use mascarillas cuando compre sus alimentos”, exhortó.

“Es el tratamiento principal y además exitoso que garantiza la victoria en el combate contra la pandemia”, insistió.

“Las medidas de protección son la principal arma para combatir el coronavirus, y es el mecanismo que permitirá derrotar en un lapso de tiempo este flagelo”, sugirió Rodríguez.

Foto: Agencias