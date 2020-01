Luis Parra despidió a directores y demás personal de confianza de la AN

La nueva medida de Luis Parra, que fue expulsado del partido Primero Justicia el pasado mes de diciembre generó un nuevo confuso ingrediente a la ya complicada situación del Poder Legislativo nacional

Caracas- El diputado Luis Parra, quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) durante la cuestionada sesión del pasado domingo, considerada ilegal e inválida por la oposición, removió de sus cargos a la totalidad del personal de confianza de esa instancia legislativa.

Mediante un memorándum dirigido a “todos los directores generales, directores, coordinadores y jefes de divisiones”, el diputado notificó que en su condición de presidente de la AN releva de sus cargos a los empleados administrativos calificados de “libre nombramiento y remoción” a partir de este jueves 9 de enero.

En el documento se agrega que “en el tiempo inmediato, de conformidad con las previsiones legales del caso se procederá a cubrir las vacantes a fin de garantizar el óptimo funcionamiento operativo y administrativo de la institución”.

La reciente medida del parlamentario Parra, expulsado del partido Primero Justicia el pasado mes de diciembre, genera un nuevo confuso ingrediente a la ya complicada situación del Poder Legislativo nacional.

Debe recordarse que el diputado Henry Ramos Allup es quien legalmente venía manejando la parte administrativa de la AN, desde que esta fuera declarada en “desacato” por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen.

A pesar de que han pasado varios presidentes de la AN después de él, Ramos Allup nunca dejó de firmar todo lo relacionado con los oficios administrativos.

En su cuenta en Twitter, Carlos Eduardo Berrizbeitia, diputado de la Asamblea Nacional, denunció hoy el despido masivo de trabajadores de la Asamblea Nacional por parte del diputado Luis Parra.

“El usurpador Luis Parra acaba de hacer un despido masivo de trabajadores en la AN, sin respeto del debido proceso. Irrespeto de las leyes y actos administrativos. Violando los derechos humanos de los trabajadores. Una razia laboral al mejor estilo fascista“, escribió Berrizbeitia en su cuenta en Twitter.

Berrizbeitia publicó la carta de despido que fue dirigida a “todos los directores generales, directores, coordinadores y jefes de divisiones”.

Los trabajadores de la Asamblea Nacional no tienen porque acatar ningún tipo de orden del usurpador Luis Parra, el no tiene potestades para ello, en virtud de que el no es presidente de la Asamblea Nacional pues lo que hizo fue tratar de asaltar la presidencia del parlamento

— Carlos Eduardo Berrizbeitia (@CEBerrizbeitia) 10 de enero de 2020