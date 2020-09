Llegó gasoil a Puerto La Cruz desde la India

La empresa planea parar sus intercambios con Petróleos de Venezuela en noviembre para evitar sanciones de Estados Unidos

El tanquero Lucky Sailor, de la compañía india Reliance Industries, está en Puerto La Cruz, a donde llegó el sábado con un cargamento de gasoil. El buque procedía del puerto Sikka, en India.

Según Armand Delon, asimismo el tanquero Eurodestiny zarpó este lunes 28 de septiembre del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui rumbo a India con dos millones de barriles de petróleo para Reliance Industries, como parte de las relaciones comerciales con Petróleos de Venezuela. La información fue confirmada por MarineTraffic.com.

Reliance Industries planea parar sus intercambios con Pdvsa en noviembre para evitar sanciones de Estados Unidos, se conoció la semana pasada, lo que implica que al recibir el último cargamento de petróleo venezolano dejará de enviar gasoil.

Clientes tradicionales de Pdvsa programaron sus últimos cargamentos de petróleo.

Tanker Lucky Sailor arriving in Pto La Cruz, #Venezuela

Diesel from the Indian oil company Reliance Industries for the leftist Maduro regime

➡️ Large movement of tankers (Sept) despite sanctions

➡️ Next to arrive

Jane

Delta Captain#OilAndGas#crudeoil#OOTT#Oil#25Sept pic.twitter.com/W06VaYXs44

— Armand Delon (@DelonArmand) September 26, 2020