Jorge Rodríguez pidió al Ministerio Público encarcelar a María Machado y a Edmundo González

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió expresamente al Ministerio Público capturar a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

En la sesión extraordinaria del Parlamento celebrada este martes, Jorge Rodríguez acusó a los dirigentes de haber intentado «desatar una guerra civil» con las protestas de este lunes.

«Con el fascismo no se transige, se le aplica las leyes. Con esto quiero decir que el Ministerio Público tiene que actuar no solo contra los malandros drogadictos que les dan 40 dólares para que aterroricen y baleen a un joven, no. Tienen que ir presos sus jefes, los que les pagaron», aseguró Rodríguez.

El oficialista aseguró que al mencionar el término «jefes», se refería a los dirigentes de la Plataforma Unitaria.

«Y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», exclamó.