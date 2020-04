Inversor opina que EE.UU. debe dejar que los multimillonarios “sean eliminados” en medio de la pandemia de coronavirus

Chamath Palihapitiya, de Social Capital, asegura que en lugar de apoyar a los ricos y fondos de cobertura, la Reserva Federal de EE.UU. tiene que dar más dinero a «cada hombre, mujer y niño» en el país

EE.UU.- El fundador y director ejecutivo de la compañía de inversiones Social Capital, Chamath Palihapitiya, afirmó que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) debe abstenerse de la financiación a multimillonarios y fondos de cobertura (‘hedge fund’, en inglés) en el país y dejar que sean «eliminados» en medio de la pandemia. En ese contexto, indicó que el apoyo financiero a la mayor parte de los estadounidenses es más importante en este momento.

«Es una mentira que fue promovida por Wall Street. Cuando una compañía fracasa, no despide a sus empleados: pasa por la quiebra empaquetada» y los empleados acaban «poseyendo la mayor parte» de la empresa, dijo Palihapitiya durante una entrevista con la CNBC, emitida este jueves, añadiendo que las personas que de verdad «son eliminadas» son «especuladores que poseen tramos no protegidos de la deuda» y accionistas.

«Son la gente que pretende ser los inversores más sofisticados en el mundo. Merecen ser eliminados, pero los empleados no son eliminados, las pensiones típicamente no son eliminadas», afirmó.

De acuerdo con Palihapitiya, las personas más vulnerables durante la crisis, provocada por el coronavirus, son los estadounidenses corrientes. «La gente resulta eliminada y ahora mismo los directores ejecutivos ricos no [son eliminados], las juntas que tienen la dirección más horrible no [son eliminadas], los fondos de cobertura no [son eliminados], pero la gente sí», destacó.

«Esto está pasando hoy a cada estadounidense y lo que hemos hecho es desproporcionadamente apoyar y proteger a los directores ejecutivos, compañías y juntas con malos resultados», reiteró y concluyó que «sería mejor para la Fed dar medio millón [de dólares] a cada hombre, mujer y niño» en Estados Unidos.

El 9 de abril, la Fed anunció su decisión de destinar 2,3 billones de dólares a la financiación de negocios y algunos países.

Mientras tanto, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó el mismo día que unos 6,6 millones de ciudadanos rellenaron sus solicitudes de desempleo la semana pasada. Aunque esa cifra es menor que la registrada la semana anterior en alrededor de 261.000, mientras que el total de las solicitudes aceptadas en las últimas tres semanas ascendió ya a 16 millones.

Foto: Agencia