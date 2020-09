Informe «La Verdad de Venezuela» sobre DDHH será entregado en organismos internacionales

En rueda de prensa, Saab informó que la presentación del informe conocido como la Verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima será llevado al presidente Nicolás Maduro pues es de suma importancia porque dará para otras narrativas con base en la realidad

“El informe La verdad de Venezuela sobre Derechos Humanos (DD.HH.) será entregado en organismos internacionales ante infamias de supuestos expertos y es un trabajo realizado en equipo bajo los preceptos de la cooperación entre poderes públicos y trabajado por activistas de derechos humanos desde el propio terreno”, destacó este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab, desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

En rueda de prensa, Saab informó que la presentación del informe conocido como la Verdad de Venezuela contra la infamia del Grupo de Lima será llevado al presidente Nicolás Maduro pues es de suma importancia porque dará para otras narrativas con base en la realidad.

“Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos. Como representantes del Estado hemos considerado pertinente presentar ante la opinión pública este informe detallado, trabajado por activistas de derechos humanos en el terreno y hecho por las propias instituciones del Estado venezolano, y en la que no debemos olvidar que los organismos internacionales que vigilan los derechos humanos son de carácter complementarios que no pueden sustituir las instituciones de cada nación,” explicó.

En este sentido, el Fiscal General de la República reiteró que el objetivo de aquel informe de esos supuestos expertos busca dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela.

Por su parte, el canciller Jorge Arreaza participó en la presentación del informe que da respuesta, como Estado venezolano a los ataques en contra de la nación Bolivariana.

“Vamos a demostrar la invalidez del informe, realizado por supuestos expertos privados que han perdido su carácter, que cometieron un error político y metodológico. Durante la investigación ninguna instancia de las Naciones Unidas ha votado por aprobar dicho texto”.

Arreaza expresó que en Venezuela se ha investigado cualquier exceso que hayan podido cometer funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones, por lo que los medios de comunicación deben atender con rigurosidad en el tratamiento de las informaciones.

“El 85 por ciento de las fuentes utilizadas por la supuesta comisión de verificación de hechos son secundarias. No hay familiares ni testimonios. Apenas el 15 por ciento es válida. Este informe fue votado por países que no reconocen al Gobierno democrático y legítimo de Venezuela como: Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania, Reino Unido, entre otros” dijo.

Asimismo, apuntó que el informe presentado por el Grupo de Lima es un ataque multiforme y multidimensional, desde los intentos de golpe, las guarimbas y los ataques contra Venezuela por países que están en concordancia con los Estados Unidos, “es poco profesional ignorar esto. No podemos avalar un ataque de esta magnitud contra Venezuela. La oficina de Bachelet tiene seis representantes que conversan con todas regularmente. El Estado en su obligación de no darle validez a una resolución respaldada por países que no nos reconocen”.

Refirió que la representación de la ONU que vela por DD.HH. se encuentra en Venezuela y ha incrementado su presencia en el país, desde nuestras oficinas “mantenemos la cooperación y comunicación constante con ellos”.

Las declaraciones fueron dadas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab quien estuvo en compañía del canciller Jorge Arreaza, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz y el comisionado para los Derechos Humanos, Larry Devoe.