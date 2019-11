Henri Falcón llama a Julio Borges “dictador” de la política exterior

El excandidato presidencial Henri Falcón reiteró que la negociación que plantean con Nicolás Maduro trae en la agenda la liberación de todos los presos políticos, una especie de «amnistía general», así lo explicó.

Caracas – El líder de Avanzada Progresista, Henri Falcón, restó importancia a los comentarios que hiciera el diputado Julio Borges sobre la Mesa de Diálogo Nacional, calificando a sus integrantes de «falsa oposición».

«La mesita de diálogo, como la llaman, tiene a un gentío preocupado, sobre todo por la comisión que viajó al exterior (…) La mesa nacional de diálogo, a diferencia de las otras iniciativas, todas acompañadas por nosotros, sin ninguna observación que no sea la regular, amplitud de opiniones, necesidad de la agenda política, en ese sentido acompañamos todas las iniciativas, pero una vez se anuncia el fracaso en Oslo por la postura prácticamente cerrada, se instala entonces esta mesa de cara abierta al país, porque no tenemos por qué escondernos», dijo Falcón en Vladimir a la 1 por Globovisión.

El excandidato presidencial reiteró que la negociación que plantean con Nicolás Maduro trae en la agenda la liberación de todos los presos políticos, una especie de «amnistía general», así lo explicó.

«Estamos exigiendo que sean todos los presos políticos excarcelados, pedimos un decreto de amnistía general para diciembre, ahora aprovechando época navideña, pero no solo para civiles sino también para militares: Rodríguez Torres, Baduel, Requesens, Rubén González y tantos otros. Queremos no solo la excarcelación con medidas sustitutivas, sino el reconocimiento pleno de sus derechos políticos y personales», agregó.

Asimismo añadió que otro punto en agenda es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, dolarización de pensiones y salarios. «Hemos pedido que la AN asuma con responsabilidad lo que tienen por delante, no solo la designación del comité de postulaciones sino que avancemos con un nuevo CNE para diciembre. Hemos planteado en la mesa la necesidad de salarios, dolarizar pensiones. Ahorita lo que tenemos es una dolarizacion de facto, ves grandes negocios, gente con dolares y otros buscando medio para completar y comprar comida», sostuvo.

En cuanto al mensaje de Julio Borges y la calificación de «falsa oposición», Henri Falcón resaltó no entender qué le genera tanta preocupación «al magnate de la política».

«No están acostumbrados a la razón, nosotros no apostamos a las aventuras, creemos en la solución negociada, pacífica y además, en los elementos que permitan realzar la democracia, pero lamentablemente esa oposición ni lava ni presta la batea. Me hubiese gustado que esa carta tuviese cuentas de los recursos que han recibido de la ayuda humanitaria, de otros países, que son bastante, ¿Dónde está ese dinero?, incluso Monseñor Moronta hizo una severa acusación y merece respuesta, el país y la comunidad internacional merecen respuestas. Sienten que prácticamente fueron engañados con aquellos eventos de la ayuda humanitaria y se corre la voz que han quedado en manos de algunos personeros (…) Julio Borges se convierte en dictador de las orientaciones de la política exterior, nadie puede salir a decir sus verdades si no tiene la autorización de este magnate de la política,no les gusta que le digan las verdades. ¿Se ha hecho política en estos 11 meses del país?»», denunció.

En cuanto a la destitución de Humberto Calderón Berti como embajador/AN de Venezuela en Colombia, Henri Falcón opinó:

«Creo que fue uno de los primeros que impuso una necesaria investigación del desvío de la ayuda humanitaria, pero eso quién lo vuelve a discutir, que pasó con los bonos 20-20, Cristalex, es tanto el dinero que ha entrado a Venezuela, hay quienes piensan que esto es un gran negocio de un grupito…dónde están los recursos. Ahora cómo es que no reciben respuestas. Los que hoy deciden esconderse bajo una capucha para reunirse con el gobierno, después tienen que mentir y mentir, ah pero ellos son los que tienen la razón, el diálogo de ellos es bueno el de los otros es malo», sostuvo Falcón.