Hay una deserción docente del 50% en los planteles públicos, según sindicalista

Gricelda Sánchez, educadora y dirigente gremial indicó que «Actualmente, hay más de 3000 docentes en el país a los que les han suspendido su salario sin una orden judicial o razón argumentada»

Durante las últimas semanas, los educadores venezolanos han realizado distintas protestas de calle y a través de redes sociales, exigiendo al Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) mejores salarios y el pago del bono vacacional y de recreación.

Gricelda Sánchez, educadora y dirigente gremial de este mismo sector, en un forochat indicó que la deserción laboral de los educadores en Venezuela es cercana al 50%, debido a la migración o abandono de la profesión consecuencia de la baja remuneración salarial que reciben por parte del Estado y las condiciones laborales precarias a las que son sometidos.

La educadora mostró su preocupación por esta cifra, al comentar que «los estudiantes se están quedando sin profesores especialistas que los guíen en su proceso de formación», reseñó el Pitazo.

Sánchez indicó que hay otro agravante alrededor de la remuneración salarial de los docentes públicos del país. «Actualmente, hay más de 3000 profesores en el país a los que les han suspendido su salario sin una orden judicial o razón argumentada, lo que representa una grave violación a sus derechos».

La dirigente gremial destacó que entre los docentes afectados por esa suspensión hay algunos que tienen problemas de salud, embarazadas, con reposos aprobados, jubilados y hasta docentes que activos que todavía se mantienen en las aulas.

Aparte, señaló que la orden no viene únicamente desde el ministerio, pues también hay algunos dirigentes sindicales y directivos que están aprovechándose de sus cargos para suspender a quiénes les adversan.

Gricelda Sánchez apuntó que la crisis salarial docente no viene sola, sino que se acompaña con deserción estudiantil, instituciones educativas con numerosos problemas y órdenes del ministerio que atentan gravemente contra la calidad académica de los planteles y la formación de los alumnos: «el cierre del año escolar dejó un balance negativo en cuanto a la formación de los jóvenes, pues muchos no lograron alcanzar los objetivos por distintas razones. Aun así, la orden del Ministerio de Educación sigue siendo aprobar a los alumnos para que avancen de año, aunque no cuenten con la preparación para ello».

Sánchez informó que las deficiencias educativas ya alcanzaron a las universidades, pues muchos alumnos inician sus carreras con graves problemas de lectura y escritura.

El problema está sobre la mesa, pero no la solución

La dirigente gremial informó que existen diferentes mesas de trabajo y discusión en las que participan el Ministerio de Educación y distintos sindicatos del gremio educativo. Sin embargo, afirma que estas no han avanzado lo suficiente en la resolución del conflicto y, en algunos puntos, han resultado contraproducentes.

«Luego del aumento salarial anunciado por el ejecutivo (nacional), a los educadores les fueron reducidas varias de sus primas laborales y bonificaciones. Aparte, el pago del bono vacacional y de recreación lo están calculando sobre la base del salario anterior».

Sánchez finalizó exigiendo un salario digno para los docentes del sector público nacional, así como la activación de un plan de emergencia nacional que permita la entrega de medicinas y bolsas de alimentos a docentes activos y jubilados.