Guaidó presentó la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela

Juan Guaidó, anunció el martes 18 de febrero la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital



Caracas- Juan Guaidó dio el anuncio a traves de su cuenta twitter @jguaido “Presenté y fue aprobada por la @AsambleaVE en primera discusión la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que faculta a nuestro Gobierno a usar por primera vez los fondos que evitamos que cayeran en las garras de la dictadura”.

Con esta Ley, damos prioridad a la atención de casos vitales de salud, en especial para la población infantil y juvenil. Además, vamos a fortalecer a la AN y a potenciar su desempeño en esta lucha por recuperar la Democracia.

Presenté y fue aprobada por la @AsambleaVE en primera discusión la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, que faculta a nuestro Gobierno a usar por primera vez los fondos que evitamos que cayeran en las garras de la dictadura. pic.twitter.com/pjJJwjdrWx — Juan Guaidó (@jguaido) February 18, 2020

Asimismo recalcó: “esta Ley también nos permitirá fortalecer las acciones internacionales de nuestro Gobierno legítimo en Inteligencia y Seguridad para enfrentar a la dictadura”.

Lea también: Guaidó pide a militares hacer menos traumática la “inevitable” transición

Durante años, la dictadura ha actuado sin transparencia y con crueldad. En esto nos diferenciamos: me he encargado de dejar en claro que cada centavo que se use pase por Control Legislativo, licencias que protegen los activos, ejecución de la OEA y por el Contralor especial.

Gracias a que hemos construido las capacidades y tenemos la confianza del mundo, seguimos avanzando camino a la Libertad. Vienen nuevas noticias. pic.twitter.com/yLEen6te7O — Juan Guaidó (@jguaido) February 19, 2020

Foto: Agencias