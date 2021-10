García Arocha rechazó daños en el Aula Magna de la UCV

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), expresó este miércoles 6 de octubre su rechazo a los daños ocasionados en el Aula Magna por parte de miembros de la comisión presidencial que llevan a cabo reparaciones dentro de la casa de estudios.

«Es una violación a la autonomía universitaria. Ha sido vulnerada desde el momento que ingresan fuera de horarios, en días festivos, sin permiso. No importa qué cargo ocupen estas personas, igualmente tienen el deber de pedir permiso», dijo la rectora en una rueda de prensa.

El lunes por la tarde, trabajadores designados por la comisión violentaron dos puertas del Aula Magna con el fin de que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, realizara un recorrido. También amenazaron por teléfono a los trabajadores de la UCV para que abrieran las puertas, pues no se encontraban en el lugar porque no era horario laboral.

Cecilia García Arocha “ Por supuesto que pido respeto a la vicepresidencia (Delcy Rodríguez) La universidad se respeta y la autonomía universitaria también” Esto en rechazo al supuesto amedrentamiento y amenazas a los trabajadores de la UCV, por parte de la comisión presidencial. pic.twitter.com/WMgvnb4Qg6 — Oliver Fernández (@oliverandresfz) October 6, 2021

En fotografías proporcionadas a El Nacional por José Romero, secretario de Cultura de la FCU-UCV, se observa que una de las puertas está rota y otras presentan abolladuras.

García Arocha leyó un comunicado emitido por la Dirección de Cultura de la UCV en el que rechazaron los daños ocasionados tanto en la parte externa como interna del Aula Magna, así como las amenazas contra el personal.

«No a la violencia, no a la imposición. Esto es una comunidad civil y la defenderemos siempre. Podemos tener diferencias, pero no aceptaremos imposiciones y amedrentamientos en contra de nuestros miembros», señaló la rectora.

Pidió respeto a los integrantes de la comisión presidencial y reiteró que estas personas están en la obligación de mantener al tanto a las autoridades universitarias sobre todos los trabajos que se lleven a cabo dentro de la casa de estudios.

«Yo me sentí indignada cuando conversé con los empleados y vi los daños que le hicieron al Aula Magna, espero que arreglen las cosas que dañaron. Pido respeto a la vicepresidenta y a cualquiera de estas personas, no es posible que ingresen cuando quieran y que estén aquí personas que no tengamos idea quiénes son», dijo.

Exigió que se le informe cuál es el presupuesto destinado para las reparaciones de la UCV. «Como rectora tengo derecho a saber cuál es la inversión que se está realizando», expresó.

También aclaró que los espacios del Aula Magna no están siendo reparados por la comisión presidencial.

«No sé para qué estas personas querían ingresar a este lugar, ya que eso no está incluido en la primera etapa de recuperación de los espacios por parte de la comisión presidencial. El Aula Magna está siendo recuperada gracias al esfuerzo de la asociación de estudiantes egresados de la UCV», indicó García Arocha.

Presupuesto para 2022

García Arocha informó que el domingo se aprobó tan solo 1,30% del presupuesto solicitado al gobierno nacional para el año 2022.

«Por primera vez en la historia, el presupuesto ley no es consignado por el gobierno nacional. Se aprobó el día domingo tan solo 1,30% de presupuesto ley de 2022. Qué podemos hacer nosotros con 1,30%. Además, cabe destacar que este año no ha sido entregado el presupuesto», detalló.

Agregó que en el año 2019 quedó una deuda de 75% y en 2020 otra de 98%. «Hemos hecho un milagro por mantener la universidad, pero con 3 dólares de salario para los empleados no se puede vivir en el país. La inversión que se ha hecho es importante desde el punto de vista de los trabajadores, pero no se puede mantener la universidad en estas condiciones», manifestó.

«La pandemia ha beneficiado al gobierno y destruido la educación venezolana», dijo.

García Arocha: No hay condiciones para clases presenciales

La rectora de la UCV recalcó que no están dadas las condiciones de bioseguridad para que los estudiantes puedan regresar a las aulas de clase. «Se requiere una serie de equipos que no se pueden costear, especialmente en carreras como Odontología o Medicina», señaló.

Sin embargo, explicó que serán los Consejos de Facultad los que decidirán qué metodología usarán para impartir las clases.

«Eso se debe estar discutiendo hoy. Cada facultad informará de qué forma dará clases. Se requieren muchas condiciones para poder poner en marcha las clases presenciales», indicó.