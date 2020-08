Fuertes lluvias en Aragua provocaron el desbordamiento del río El Limón (+video)

View this post on Instagram

#AlMomento Reportan crecida de río El Limón a la altura del sector los Capuchinos y de La Candelaria, tras las fuertes lluvias presentadas la tarde de este martes. Personal de Bomberos Forestales, Inparques y Protección Civil se encuentran desplegados en el lugar.