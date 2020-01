Felipe Mujica: Prefiero que el CNE lo elija el TSJ

Mujica señaló “La libertad de los presos políticos es un problema que tiene que ser objeto de reconciliación y paz en el país. Prefiero que el CNE lo elija el TSJ ya a que la AN ”

Caracas – El secretario general del MAS, Felipe Mujica, aseveró este jueves que lo peor que pasa en el país es que la situación política está tomando el camino de la violencia, y reiteró en que el líder opositor Juan Guaidó debería convocar una reunión de todo el campo democrático para “hacer” una estrategia.

“El MAS ha defendido un socialismo democrático y formó parte de la Internacional Socialista, no tiene nada que ver con lo que aquí se dice. Desde la muerte Chávez para acá, el tema del socialismo del siglo XXI ha ido desapareciendo. Las peores cosas que están pasando en Venezuela es que la cosa ya está tomando el camino de la violencia directa. Lo peor que le puede pasar al país es que el parlamento quede polarizado”, expresó Mujica en el programa Vladimir a la 1 en Globovisión.

El representante del MAS reitera en que “hay que evitar que el país quede polarizado. Tenemos un conflicto entre dos directivas. Este conflicto tiene características violentas. El problema de Primero Justicia está en una situación particular y tiene que ser resuelto de manera distinta. Ninguno de los dos (Juan Guaidó y Luis Parra) es presidente de la Asamblea Nacional. En cualquier país civilizado tiene que haber la posibilidad que tú convoques al parlamento para que puedan votar que sí o no”.

“Lamentablemente en este país en vez de discutir las ideas, empezamos a descalificar. Hay que evaluar donde estaban colocados el Gobierno y Guaidó el pasado enero y ahorita para no seguir cometiendo los mismos errores. Hoy el principal papel de la fuerza democrática es reconciliarse, tienen que proyectarse con una visión distinta a lo que está pasando en estos momentos. No creo que el MAS esté en su peor momento, seguimos siendo una estructura política”, asegura.

Asimismo, afirma que “nosotros hemos criticado abiertamente al chavismo. Esa crítica que le hemos hecho al Gobierno se puede trasladar a Guaidó y su gestión. Guaidó no consulta, no se sabe de dónde vienen sus decisiones. Le hemos dicho a Guaidó que convoque una reunión de todo el campo democrático para hacer una estrategia y él no dio ningún tipo de respuesta”.

“La libertad de los presos políticos es un problema que tiene que ser objeto de reconciliación y paz en el país. Prefiero que el CNE lo elija el TSJ ya a que la AN diga que ellos lo harán y luego no puedan. Si no se cambia al CNE va a haber abstención y la abstención le conviene solo al Gobierno. El primer gran resultado político del país es decir: aquí está el nuevo CNE”, finalizó Mujica.