Excarcelan al dirigente de Primero Justicia Junior Pantoja

Gracias a Dios hoy Junior Pantoja está en libertad. – Un buen hombre, luchador social en su casa y en su barrio. Hoy se hizo justicia. – Ahora Junior a seguir ayudando a los vecinos y a nuestro país, hermano querido. – PD: de lo emocionado que estaba por ver a Junior, no me quité los audífonos.