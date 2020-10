Estos son los puntos claves de la Ley Antibloqueo y sus beneficios

La ley Antibloqueo fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente para contrarestar las sansiones impuestas por Estados Unidos a Venezuela

Contrarrestar Los efectos de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EE UU) contra la economía del país, es el principal objetivo de la nueva Ley Antibloqueo propuesta por el presidente Nicolás Maduro y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Lea también: Ley Antibloqueo será publicada el próximo lunes en Gaceta Oficial

Este nuevo mecanismo jurídico también busca impulsar la economía venezolana, así como garantizar la administración de los bienes del país en el extranjero, lo cual conlleva a plantear la siguientes incógnitas ¿en qué consiste esta ley? y ¿cuál será su impacto sus puntos importantes?

Este mecanismo se trata de un marco normativo especial y temporal que estará vigente mientras dure el bloqueo y medidas unilaterales impuestas por la Casa Blanca contra el pueblo de Venezuela.

Entre su impactó la Ley Antibloqueo busca:

1- Proteger al pueblo venezolano, mitigar los impactos, compensar los daños causados por el

bloqueo y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos.

2-Generar recursos a la nación, impulsar la economía productiva, proteger los activos y recursos del país y blindar la economía frente los ataques y amenazas de derivadas de la aplicación de sanciones y otras amenazas.

3-Afirmar la soberanía y la libre autodeterminación del pueblo venezolano, del Estado y la Patria venezolana frente al intento de avasallarla y destruirla.

Cabe destacar que su aprobación se dio durante un amplio debate en el seno de la ANC, enla sede del Palacio Legislativo donde fueron discutidos a través de las intervenciones de los constituyentistas, los tres capítulos con los que cuenta el documento y sus artículos correspondientes.

Capítulo I

Compuesto por 16 artículos. Este determina las disposiciones generales de la Ley, su marco normativo para proveer al Estado de los mecanismos para atender los efectos del bloqueo del Gobierno estadounidense contra la población.

Hay que tener en cuenta que el país enfrenta una situación extraordinaria e imprevista, por desde el Gobierno venezolano han planteado la necesidad de tomar medidas extraordinarias.

Capítulo II

En este se exponen los artículos del 17 al 35, e integra las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones a tomar por el Gobierno como la desburocratización, mecanismos de contrato, impulso de inversión privada, estructura organizativa, acciones administrativas, entre otras.

De acuerdo con el documento oficial, la adopción de dichas medidas requerirá la aprobación previa del Ministerio del Poder Popular y dicho paso deberá prever elementos que no sean objeto de restricciones en el mercado financiero internacional.

La Ley no viola la constitucionalidad, según analistas, porque sus límites están en que no se incurra en corrupción, los límites están en que no se puede violar los principios constitucionales y en particular el principio de soberanía económica prevista en el encabezamiento del artículo 303.

Dicho artículo plantea que «por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela», lo cual respeta la Ley. En consecuencia, los límites de la legislación son fundamentalmente constitucionales, sin negar con ellos los tratados internacionales.

Capítulo III

Muestra otras medidas de protección, las cuales incluye acciones de reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información.

El objetivo de este capítulo es asegurar la estrategia para prever que no se difundan datos de interés que por su importancia para la seguridad nacional conllevarían, de ser conocidos por Estados Unidos y sus aliados, a un gran daño, dejando en una posición de vulnerabilidad a territorio venezolano.

De esta forma se protegerá una política de acercamiento armónico entre la inversión extranjera privada con la inversión nacional.