España no exigirá visa a venezolanos para que ingresen al país

Caracas- El gobierno de Pedro Sánchez no tiene la intención de imponer algún tipo de visa a los migrantes venezolanos, con el fin de limitar el ingreso de connacionales a sus latitudes. Así lo señaló Juan José Buitrago de Benito, cónsul general de España en Venezuela.

«Eso hay que dejarlo bastante claro. Nadie está planteando en absoluto pedir visa a los venezolanos. No es una crítica a otros países, pero no es la misma situación de naciones más cercanas a Venezuela donde esas corrientes antimigración de venezolanos se ha producido», enfatizó Buitrago de Benito.

España abre puertas a la migración

La visa se ha implementado en diversos países de América Latina. Entre las principales naciones están Perú, Ecuador y Chile donde residen más de 1,6 millones de venezolanos.

El más reciente en adoptar la visa es el Reino de los Países Bajos. Este martes anunció la nueva serie de requisitos y procedimientos que deberán seguir los connacionales para solicitar la visa. Ese documento migratorio se exigirá a partir del 1° de abril de 2020 para visitar Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, Sint Eustatius y Saba.

El cónsul general dijo que incluso existen comunidades autónomas en España que han desarrollado programas de repoblación de zonas vacías, gracias a la llegada de jóvenes venezolanos. Precisó que al menos 300.000 connacionales residen en estos momentos en esa nación.

Entre los servicios que presta el Consulado de España están cerca de 25.000 pasaportes anuales; salvoconductos en caso de pérdida de ese documento; certificados; altas o bajas consulares; notaría; registro civil y obtención de visa para venezolanos que quieran residir legalmente en ese país europeo.

Para los ciudadanos españoles no hay ninguna restricción para retornar a su nación. Julio Navas, cónsul adjunto, expresó que pueden pedir una baja consular que les servirá para más tarde para empadronarse. Aunado a ello, también hay ayudas al retorno que se solicitará una vez que se esté en España. En 2019 dieron de baja a 17.000 de sus ciudadanos en Venezuela, un saldo negativo causado por la crisis que afronta Venezuela.

«Derivaría a aquellos venezolanos que estén interesados en residir en España a nuestra página web. Ahí tenemos todos los requisitos que necesitarán para el tipo de visado en el que se esté interesado«, señaló Navas.

Resaltó que entre los principales requisitos que exigen está el pasaporte en vigencia y medios económicos que varían dependiendo del tipo de visado.

Colocó como ejemplo el visado de estudio para el que se necesita alrededor de casi 6.500 euros, aunado al valor de la matrícula. Sin embargo, para un documento de residencia no lucrativa se exige al menos 30.000 euros.

«Es muy importante que el venezolano que llegue a España con voluntad de residir vaya ya desde Venezuela con el correspondiente visado de residencia. Cuando esté en España lo cambiará por su tarjeta de residencia de extranjero y así inicia una residencia legal en el país«, añadió el cónsul general.

Buitrago recordó que los venezolanos que tengan una residencia continuada en España pueden acceder a la nacionalidad española en un lapso de dos años.

«Creo que merece la pena que ese flujo migratorio sea lo más ordenado y lo más legal posible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como el venezolano no necesita visado para entrar a España para un período de 90 días, mucha gente va y se queda en situación irregular. De esa forma, ocasionan un prejuicio para ellos y el entorno en el que viven», manifestó.

Aseguró que esa situación está originando algunos rechazos de connacionales en las fronteras de España. La principal razón es porque no tienen cómo justificar el período de 90 días que estarán en ese país.

Retos en Venezuela

Buitrago de Benito reveló que uno de los mayores retos que presenta el Consulado de España es lograr establecer sus programas en el territorio nacional, no solo en Caracas. El objetivo de esta expansión es poder llegar a aquellos españoles que no tienen las posibilidades o facilidades de viajar a la capital para hacer sus trámites.

«Tenemos 12 cónsules honorarios operativos en todo el país, pero gran parte de nuestros programas e iniciativas se reducen a Caracas y el estado Miranda», subrayó.

