Entre golpes y empujones de la policía, docentes protestaron en Lara exigiendo pago de sus beneficios

Los docentes exigieron frente a la sede de la Gobernación el pago completo del bono vacacional y la derogación definitiva del instructivo de la Onapre

El descontento de los maestros por el incumplimiento de la convención colectiva se hizo sentir en el estado Lara. Los docentes exigieron frente a la sede de la Gobernación el pago completo del bono vacacional y la derogación definitiva del instructivo de la Onapre.

Señalaron que dicho bono vacacional corresponde a 60 días, según está establecido en la contratación colectiva vigente, por lo que el pago que se está estableciendo por la Onapre (15 días) viola los derechos salariales.

Docentes recibidos con piquete en Lara

El grupo de educadores larenses fue recibido por una barrera de policías regionales con equipo antimotines, que intentaron detener la marcha de los maestros.

Esta acción fue burlada por los manifestantes, quienes con consignas exigían respeto para los docentes activos y jubilados.

El profesor Jhovanny González declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que «somos una masa educadora que está sufriendo todas las calamidades que el gobierno se ha propuesto para afectarnos. Hoy en día estamos en la calle para manifestarle al pueblo que se una a nuestra lucha para que se respeten nuestros derechos».

Y agregó: «Nosotros no estamos pidiendo limosnas, al contrario, estamos exigiendo nuestro derecho salarial, este pago tan bajo e insignificante nos afecta muchísimo porque vivimos las carencias debido a los altos costos de la vida en Venezuela, todo está en dólares y nosotros no ganamos en base a los dólares por lo que no nos alcanza ni para comprar la alimentación mensual».

Los docentes de Barquisimeto salieron a protestar contra la #ONAPRE y el pago incompleto del bono vacacional. La respuesta de la policía fue impedirles el paso hacia la Gobernación de Lara. Condenamos cualquier uso indebido de la fuerza contra la protesta pacífica en Venezuela. pic.twitter.com/XsIpK51xLZ — PROVEA (@_Provea) July 28, 2022

Maestros piden respeto a la profesión en Caracas

En la protesta registrada en Caracas, Miguel Quijada, docente con 30 años de servicio, aseguró que la labor de los educadores y los médicos no se respeta en Venezuela.

Mencionó que el pago que recibieron se trata de «un bono recreacional que no reúne las condiciones que fueron aprobadas por ellos mismos (gobierno)».

«Nos pagaron 465 bolívares y esperábamos 1.875. Ese dinero que nos pagaron no alcanza para nada. Ellos saben como está la situación que tenemos en este país, todos lo saben y se quieren hacer los sordos, ciegos y mudos para no entender», mencionó Quijada.

Recordó además que su esposa falleció y a él con sus 30 años de servicio no le dieron nada para poder costear su entierro. «Trabajé toda mi vida, con especialidad y maestría, eso nada vale en este país», criticó.

Asimismo mencionó que «es muy triste que un educador esté dando lástima y que los pilares del país, médicos y docentes estén pasando por esta situación. Somos los que más penurias pasan en este país».

#28Jul «Recientemente, falleció mi esposa. Tuvimos 30 años de servicio y nada le dieron para poder costear su entierro… Trabajé toda mi vida, con especialidad y maestría, eso nada vale en este país».

Miguel Quijada- Docente#Protesta Ministerio de Educación@FMCenterNoticia pic.twitter.com/6acpcl2Ksi — Vanessa García (@vanessajgarcian) July 28, 2022

Por otra parte, aseguró que sí hay recursos en el país pero que no se emplean para lo que tienen que ser empleados.

Durante la protesta de docentes mencionaron consignas como «¡Que salga la ministra!» y «¿Dónde están mis reales?», frases con las que exigieron a las autoridades el pago completo del bono vacacional para trabajadores activos y pago completo del bono recreacional para los jubilados; así como la restitución de las primas y la firma de la convención colectiva.

Griselda Sánchez, presidenta de la organización Formación de la Dirigencia Sindical, explicó hace días que les cancelaron las vacaciones con salarios de diciembre. Pese a que en la convención colectiva quedó firmado que sería correspondiente al salario de julio.

Manifestó que los maestros, obreros y trabajadores administrativos necesitan un salario que les permita vivir. Y que las vacaciones que les corresponden no son una dádiva.