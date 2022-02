El Tigre podría ser la primera ciudad de Venezuela en legalizar las uniones del mismo sexo

Las uniones del mismo sexo son una iniciativa del alcalde de esa localidad

El alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, está evaluando autorizar la legalización de las uniones entre parejas del mismo sexo mediante un contrato privado avalado por la Alcaldía.

Uniones del mismo sexo, iniciativa del alcalde

«En El Tigre estamos estudiando, para que el país aprenda, que pudiéramos estar haciendo unos contratos y que terminen con una festividad. Y ese contrato entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer que tenga el peso de la ley, que esté visado o que sea un documento privado. Eso va a ser prácticamente un matrimonio, porque eso es lo que es el matrimonio, simplemente es un contrato», explicó Ernesto Paraqueima.

«En mi criterio, como heterosexual que soy, yo no veo que haya ningún problema en esto. A mí me parece justo que dos personas que sean lesbianas u homosexuales, que tengan más de 20 años juntas, no entiendo por qué no pueden heredar uno del otro o tener los derechos que tenga uno del otro. Eso no se comprende, no se entiende», sostuvo el mandatario local.

«La iniciativa del alcalde es interesante desde el punto de vista jurídico y normativo del país. Ahora bien, esto obligará al TSJ en Sala Constitucional a declarar una posición frente al matrimonio Igualitario y su legalidad en Venezuela», comentó Luis Eduardo Palacios.