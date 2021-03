El presidente Nicolás Maduro recibe la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus (+video)

El mandatario Maduro se vacunó después de que lo hiciera el personal de salud y otros venezolanos que están en primera línea de la lucha contra la Covid-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han recibido este sábado su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, como parte del plan de vacunación del país, y después de que se vacunara al personal de salud.

“Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, en la que compartió las imágenes de la vacunación.

En declaraciones a teleSUR, Maduro subrayó que todos los estudios a nivel mundial sostienen que Sputnik V “es una vacuna de gran poder para generar inmunidad”.

Asimismo, enfatizó que tiene “mucha fe en la combinación de la vacuna rusa, china y cubana”.

El Plan Nacional de Vacunación

El presidente también recordó que el país caribeño ya ha aplicado un 60 % de las 100.000 dosis de la vacuna rusa que arribaron a Venezuela a mediados de febrero, mientras que a partir del próximo lunes procederán con los fármacos chinos.

El primer medio millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm llegó a Venezuela la noche del pasado lunes. Se espera que con este cargamento se inicie la vacunación del personal docente, debido a que está previsto que las clases presenciales se reanuden en abril próximo, después de más de un año de educación a distancia.

Mientras tanto, este sábado llegó al país el segundo lote de 100.000 dosis de Sputnik V. El Gobierno venezolano tiene firmado un acuerdo con Moscú para adquirir un total de 10 millones de dosis de Sputnik V en un año.

El Plan Nacional de Vacunación arancó en el país bolivariano el pasado 18 de febrero con la inmunización del personal sanitario y de los sectores vulnerables. La iniciativa prevé el suministro gratuito de las vacunas a los cerca de 31 millones de habitantes de Venezuela, incluidos los extranjeros que viven en el país.

Sputnik V, la segunda vacuna que más países aprobaron

Sputnik V se ha convertido esta semana en la segunda vacuna anticovid que más países han aprobado oficialmente tras adelantar a la de Pfizer. Un total de 45 naciones han autorizado el uso en sus territorios del preparado desarrollado por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú.

El mayor número de aprobaciones de una vacuna a nivel internacional lo mantiene AstraZeneca (49), mientras que el cuarto lugar, después de Pfizer (43), lo ocupa Moderna (19), seguida por la china Sinopharm (18).

Entretanto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comenzado el procedimiento de revisión continua (rolling review) del fármaco ruso, en el marco del cual evaluará el antídoto para comprobar que se ajusta a los estándares de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad.

La vacuna Sputnik V utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad26 y Ad5, que se aplican en dos inyecciones, a administrar con una separación de 21 días entre una y otra. Esta solución no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales, que no se multiplican y resultan completamente seguros para la salud.

A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares de los ensayos de la tercera fase del fármaco ruso, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es apto para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves.