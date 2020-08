El nacionalismo de las vacunas no ayudará a combatir el coronavirus así lo afirmó la OMS

“El nacionalismo de las vacunas no es bueno, no nos ayudará”, subrayó Tedros. “Cuando decimos que debería ser un bien público, no es solo por compartir, es porque tiene ventajas”

OMS- El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó hoy jueves que debería haber un “consenso global” para hacer de cualquier vacuna contra el nuevo coronavirus un producto de salud global. Destacó que hacerlo es una “elección política” ya que el “nacionalismo” no ayudará a combatir la pandemia.

“El nacionalismo de las vacunas no es bueno, no nos ayudará”, subrayó Tedros. “Cuando decimos que debería ser un bien público, no es solo por compartir, es porque tiene ventajas”, agregó explicando que de esta manera todos nos recuperaremos más rápido porque vivimos en “un mundo globalizado”.

