Educadores exigen a Guaidó bono en dólares similar al de «Héroes de la Salud»

La presidenta regional del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, informó que representantes de este sector participaron en una videoconferencia con la diputada nacional Bolivia Suárez, presidenta de la subcomisión de Educación del Parlamento, para solicitar que a los docentes les sea otorgado un bono en dólares similar (100 dólares mensuales) que el que está recibiendo el personal de salud por orden de Juan Guaidó, diputado a la Asamblea Nacional (AN).

Destacó que agotan todas las instancias para obtener esta remuneración para los maestros, quienes cada día buscan muchas maneras de subsistir ante la alta inflación y los bajos salarios que perciben.

“Los maestros también estamos dando lo mejor de nosotros en este momento de contingencia y merecemos ser recompensados. En vista de que el gobierno regional no nos atiende, acudimos al gobierno interino para que nos tienda la mano porque a muchos los están obligando a ir a las escuelas a riesgo de contagiarse de Covid-19 y no hay ningún incentivo. Si nos enfermamos nos morimos porque el sueldo no da para comprar medicinas. Esa es la triste realidad de un maestro en Venezuela”, manifestó.

Marín destacó que mientras el beneficio llega “continuaremos nuestras acciones de calle y la paralización de actividades. No es que estemos llamando a paro; es que no tenemos las condiciones para trabajar y estamos roncos de tanto decirlo”.

Ratificó que mantienen sus reclamos para que se haga una revisión urgente de las cláusulas contractuales de los sindicatos, pues prácticamente ya no tienen ingresos.

“Decimos de manera rotunda que eso de estar encerrados en casa, sin servicio de internet, sin agua, sin gas, sin electricidad y sin comida no va con nosotros. Nos mantendremos en la calle exigiendo nuestros derechos y un salario decente. Preferimos morir en la calle exigiendo lo nuestro a morir de hambre en la casa”, sentenció la presidenta de Sinvema.

Problema regional

La vocera magisterial apuntó que en la entidad varios maestros han sufrido suspensión de sueldos por parte de los patronos y amenazas de iniciarles procedimientos administrativos como medida de presión para que dejen de protestar.

De allí que reiteró que no retomarán las clases e hizo un llamado a la dirección de Educación de la Gobernación del estado Anzoátegui, a fin de que actué a favor de los educadores.

“A los educadores nos sobra vocación, nos sobra mística, pero no tenemos cómo comprar alimentos para nuestra familia, no tenemos para cancelar un pasaje y con todo y eso nos llaman a clases, nos dicen que vayamos a darles asesorías a los niños y representantes en las escuelas pero cómo hacemos”, enfatizó Marín.