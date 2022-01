Dr Julio Castro aseguró que aumento de contagios se mantendrá por 4 semanas

Castro expresó el periodo de contagio para una persona positiva, internacionalmente, es de 10 días. «Eso no significa que al día 11 usted no tenga síntomas, pero ya no contagia

El médico infectólogo Julio Castro señaló que los casos se encuentran en una «fase expansiva», ya que en la última semana el país registró el doble de contagios que los últimos 7 días anteriores.

Recordó que el periodo de contagio para una persona positiva, internacionalmente, es de 10 días. «Eso no significa que al día 11 usted no tenga síntomas, pero ya no contagia. No es verdad que a los 6 días una persona pueda ir a trabajar».

Asimismo dijo que se supone que ómicron, por la intensidad con que se está transmitiendo, «probablemente pueda durar un mes o mes y medio. En Venezuela, con toda seguridad, nos quedan 3 o 4 semanas de crecimiento sostenido de casos para después empezar a bajar».

Castro aseguró que por observación física no hay forma de diferenciar los síntomas entre gripe y pacientes con covid. «Hay que realizar las pruebas clínicas. Ómicron puede producir enfermedad severa».

Por lo que es importante que se aplique las vacunas. «No tenemos una vacuna que evite que me infecte. Tenemos una vacuna que evite que yo me muera», dijo.

Mencionó que si tiene un paciente en casa con covid lo primero que se debe hacer es preservar a la persona que no esté infectada. Eso implica usar tapabocas, ventilar las áreas, separar los espacios, pues todos infectados al mismo tiempo altera la logística de la familia.

«Los signos de esta enfermedad no son tan claros en las personas mayores. Diferenciar las personas que van a hacer la enfermedad severa, monitorear la saturación, aún cuando la persona se sienta bien», mencionó.