Actriz Nina Rancel llamó “trepadora” a la pareja de Capriles Radonski (+VIDEO)

Caracas- Luego de que la conductora de televisión venezolana Valeria Valle reveló que se encuentra en la dulce espera con el político Henrique Capriles Radonski, la actriz y comediante Nina Rancel apareció en redes sociales para hablar, sin pelos en la lengua, sobre su “relación imaginaria” con el exgobernador y aprovechó de lavarle los trapos sucios a la criolla.

“Yo gracias a Dios nunca voy a ser como la mamá de la hija de Capriles, que todo el mundo sabe que fue novia de yo no sé cuántos bolichicos y que es hashtag Dora la trepadora (#DoraLaTrepadora), y que además, esos reales que la tipa se monta encima no son bien habidos”, espetó Rancel.

Del mismo modo, Nina Rancel se declara como “mucho camisón pa’ Petra”, tras relatar aspectos de su vida que, según ella, le impidieron conseguir pareja en Venezuela. “Yo no soy el target (de los hombres venezolanos), el target es esta jeva (Valeria Valle), que todo el mundo sabe cómo llegó a donde llegó y qué tipo de gente se tuvo que coger para llegar a la farándula venezolana”. Y remata diciendo “gracias a Dios yo no soy una caraja sin valores, como la mamá de la hija de Henrique Capriles Radonski, y eso me da paz”.

Yo no soy como ella

Sin quedar nada por dentro, la humorista también detalló que desde el primer momento sintió afinidad por “El flaco”, a tal punto que su objetivo era ser la mujer que lo impulsara a tomar las riendas del país: “Capriles y yo nos conocimos, chateamos porque yo le escribía todo el tiempo… Lo invitaba activamente a hacer planes y él siempre muy educadamente me decía que no”, manifestó.

