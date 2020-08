Diosdado Cabello reaparece en videoconferencia tras casi un mes de aislamiento al dar positivo para Covid-19 (+video)

View this post on Instagram

aislamiento al dar positivo para Covid-19 Este lunes, durante una videoconferencia de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ( #Psuv ), reapareció un Diosdado Cabello, luego de ser presentado por Nicolás #Maduro como un "doble maquillado". En su primera aparición pública desde que anunciara que era positivo para #Covid-19, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente agradeció el apoyo de sus adeptos y señaló a quienes dudaron de su polémico contacto telefónico, que levantó sospechas por su afectado tono de voz. "Ahora me conocen todos", dijo Cabello, haciendo referencia a quienes insistieron en dudar del material fotográfico, de audio y video que ha salido de él. . . Atribuyó el deterioro de su voz a los efectos que dejó la enfermedad en su sistema respiratorio. Detalló que ha estado "cambiando" la piel de las manos como consecuencia de los medicamentos. Además, Cabello pidió a los venezolanos que "se cuiden de esta enfermedad, que es muy peligrosa", y afirmó que ya se encuentra casi totalmente recuperado. . . Video: Cortesía . . Visita www.quepasa.com.ve . . #noticias #DiosdadoCabello #noticiasNacionales