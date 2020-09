Diosdado Cabello: No es factible que la ANC apruebe una nueva Constitución

«La ANC cumplió su objetivo totalmente» fue otras de las respuestas de Cabello sobre el trabajo del órgano que convocó el mandatario Nicolás Maduro en mayo de 2017 en plena fase de protestas en su contra

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello dijo que no habrá proyecto de nueva Constitución, pero sí se aprobarán leyes constituyentes, como la del Poder Popular, que no serán sometidas a referendo, porque el parlamento tiene un poder supraconstitucional.

«La Asamblea Nacional Constituyente cumplió su mandato… no necesariamente tienes que cumplir todas las funciones que tienes asignadas. Yo creo que no va a haber un proyecto de constitución sometido a votación, y lo digo responsablemente. Nosotros tuvimos un mandato que puede ser prorrogado, pero a tres meses del término, no lo veo factible. Estamos trabajando para generar todos los documentos sobre lo que hizo la Constituyente por la paz».

«La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que convocar a una nueva Constituyente, porque están por encima de las leyes orgánicas porque las dicto una ANC. Antes del 31 de diciembre la ANC va a aprobar leyes para el pueblo», respondió a la pregunta de si el país tendrá una nueva Constitución.

Aseguró que hacer una Constitución es uno de los mandatos de una Constituyente como la de 1999, pero también están leyes como las que ha dictado la actual ANC que se eligió en julio de 2017.

«La ANC cumplió su objetivo totalmente» fue otras de las respuestas de Cabello sobre el trabajo del órgano que convocó el mandatario Nicolás Maduro en mayo de 2017 en plena fase de protestas en su contra.

Incluso, las decisiones sobre indultos fueron hechas al amparo de la ANC -dice Cabello- porque el presidente Nicolás Maduro firmó los 110 indultos, a partir del análisis de la Comisión de la verdad y Reconciliación Nacional, que dirige el fiscal Tarek William Saab.

En entrevista con el ministro de cultura y periodista, Ernesto Villegas, Cabello, con 15 kilos menos tras salir de la infección por Covid-19, indicó que la ANC rescató la gobernabilidad. «A partir de su elección e instalación, fíjate cuándo fue la última guarimba».

Una campaña distinta

El considerado segundo hombre más poderoso del establecimiento chavista, entre otras cosas porque dirige el aparato partidista, dijo que la campaña electoral para las parlamentarias será distinta a las de otros procesos, adaptada a la nueva realidad. Señaló que no habrá concentraciones ni marchas, porque implican un riesgo elevado, por lo que habrá que «ser creativos».

«La radio es un medio fundamental para llegar a la gente, así como las redes sociales. La gente vive pegada de la radio para escuchar música o las noticias. Puede ser útil para hacer llegar el mensaje», dijo el dirigente.

«La derecha tiene esos mecanismos. En 2015, sus candidatos eran impresentables, pero tenían una cantidad de consignas que utilizaron bien, hicieron llegar su mensaje. Ahora andan en una campaña de ataque, de crear división y zizaña. Están absurdamente desubicados, porque no nos vamos a dividir. Yo no nací ese día ni el Presidente tampoco. Tenemos una relación extraordinaria», enfatizó.

Dijo que un elemento clave en el proceso es la propia estructura del PSUV. «es una estructura política extraordinaria, nunca antes vista. Nosotros llegamos a todo el país. Tenemos presencia en 48.000 comunidades georreferenciadas, con sus jefes de calle y equipos. Ellos son los que enfrentan los problemas cotidianos y acompañan al pueblo».

«Tenemos 74.000 brigadas de prevención del Covid-19, una juventud organizada. Esa estructura no está diseñada para ganar elecciones, sino para servir al pueblo».

Dijo que la división del denominado polo patriótico es un cálculo electoral. «Pudieron haberlo hecho hace dos años. Que les vaya bien».

«Cero ingreso petrolero»

El presidente de la ANC insistió en que Venezuela no está recibiendo ingresos petroleros. «Cuando estaban otros que se robaban la plata, recibíamos hasta 40.000 millones de dólares. Nosotros recibimos cero ingresos. No se puede perder el contexto, que es un ataque brutal contra el país. Duque dice que los tipos que él ha armado y entrenado, ahora son nuestros, armados por Venezuela, cuando nosotros tenemos meses solicitándolos para juzgarlos. Ese es el plan, buscan una forma de atacar al país militarmente. Yo insisto en que no se desvíen del contexto».

Cabello sostiene que hay una estrategia para atacar al país, que incluye a las sanciones contra Venezuela. «Así actúan contra los que no se doblegan ante su poder. Acaban de sancionar a la fiscal de la Corte Penal Internacional por que se atrevieron a investigar lo que pasó en Afganistán. Imagínate si investigan lo que pasa en Colombia», dijo a Villegas.

Indultos: un acto político

A juicio de Diosdado Cabello, los indultos concedidos por Maduro no son un ejercicio de perdón, sino un acto político que respalda plenamente. Indicó, además, con franqueza, que no están hechos para impactar la dinámica política interna, sino para intentar modificar el cuadro internacional del gobierno.

«Muchos pueden creer el mensaje de que esta revolución es una dictadura», afirmó.

Reconoció que hubo una reacción inicial negativa en las bases chavista, «porque el pueblo es así, impulsivo». Pero observa que se ha comprendido cabalmente la intención del gobierno, y hay pleno respaldo. Recordó que después del 4 de febrero, él pasó dos años preso sin ser presentado a un tribunal, sin responde al auto de detención. «Después nos soltaron, y no porque Caldera nos quisiera, sino porque la circunstancia política».

Una segunda oportunidad: «Pensé en retirarme de la política»

En el terreno más personal, Diosdado Cabello calificó la experiencia del Covid-19 como terrible y reconoció haber pensado que podría morir.

Señaló que está a 75% de sus facultades, pero ya está plenamente libre del coronavirus, ya que se hizo la última prueba con resultado negativo, hace tres semanas. Describió un cuadro grave en el cual los médicos tuvieron que tomar decisiones difíciles de acelerar los tratamientos.

«Esta es una segunda oportunidad que me da la vida», recalcó un hombre que parece más tranquilo y con más fe, según reconoció. «Tengo fe infinita en la sabiduría del pueblo, no se ha equivocado desde que decieron acompañar al comandante Chávez. Tenemos muchos problemas, pero solo tienen solución en el marco del socialismo. Yo tengo una confianza absoluta en el pueblo».