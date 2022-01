Diosdado cabello mostró afiches de «Se busca» con la cara de varios periodistas

«Se buscan por ladrones todos», comentó Cabello al mostrar en las cámaras de VTV las imágenes impresas de los afiches en los que mencionaba a Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola y Rafael Poleo, entre otros.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, divulgó este miércoles en horas de la noche carteles de «Se Busca» de varios periodistas venezolanos.

«Se buscan por ladrones todos», comentó Cabello al mostrar en las cámaras de VTV las imágenes impresas de los afiches en los que mencionaba a Luis Carlos Díaz, Naky Soto, Carla Angola y Rafael Poleo, entre otros.

También incluyó a dirigentes opositores como Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González, entre otros.

En todas las imágenes aparece en la parte inferior la inscripción de «ladrón» o «ladrona».

IPSY Venezuela, una ONG conformada por periodistas, condenó dicha acción y reiteró que la exposición de trabajadores de la prensa en el programa de Cabello ha desencadenado persecución discursiva y judicial contra periodistas y medios de comunicación en reiteradas ocasiones.

Amenaza contra opositores

Durante la transmisión de su primer programa de 2022, el 5 de enero, el también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 aseguró que al grupo de opositores les «tocará su regalo sorpresa» por el presunto robo de los activos en el extranjero.

«Señores opositores que piden intervención, nosotros los vamos a buscar a ustedes (…) aquí me llegó la lista de los primeros a los que les van a llegar sorpresas, me perdonan el papel de regalo porque no había», expresó Cabello sin mencionar nombres.

«Ellos juran que todavía son la Asamblea Nacional. Lo que queda de la derecha se reunió en el patio de un edificio y transmiten para que el mundo crea. Claro, lo que están planificando es cómo siguen robando. Estoy convencido que la justicia se va a imponer, así que a nadie le extrañe las sorpresas, no será regalo de navidades, pero estará cerca de Carnaval. A todos les va a tocar su regalo sorpresa, nadie se va a quedar con las manos vacías», dijo.

Dichas declaraciones se dieron 24 horas después de que Nicolás Maduro pidiera a la AN de 2020 investigar al Parlamento de Guaidó.

«Destapen la olla podrida del madrugonazo que se dieron los opositores repartiéndose el botín que le han robado a las cuentas bancarias del país ¡Es justo y necesario», insistió Maduro durante su alocución.