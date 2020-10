Diosdado Cabello a Capriles: «Tú no respetas la Constitución»

En su programa semanal Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello indicó que el exgobernador de Miranda, Capriles no respeta la Constitución



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello Rondón durante la emisión 314 del programa Con el Mazo Dando hizo referencia a Henrique Capriles sobre el irrespeto a la Constitución venezolana.

Cabello se refirió a Capriles expresando: “Tú no respetas la Constitución, lo has demostrado varias veces. Tu historial de vida es así. Nosotros los chavistas sí la respetamos, en 60 días deben haber elecciones, no hay indicios de lo contrario”.

“A mí me dijo una persona, y miren que cuando yo digo así, es porque sé: Hay una cantidad que están manejando dinero para tirar la imagen de Capriles para abajo. Están ganando”, indicó el primer vicepresidente del Psuv.

Por otra parte, Diosdado Cabello reiteró que elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre están depositadas en los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y los que logren un curul deben asumir ese compromiso con ese pueblo.

“Cabello aseguró que esta compromiso es fundamental para que no ocurra lo que ocurre en otros países donde los tibios gobiernan y los pueblos padecen porque los tibios prefieren tener compomiso con los poderosos a asumir un compromiso de por vida con los pobres, con su puebo y le sonríen a los poderosos y se arrodillan ante ellos”, dijo.

Diosdado Cabello a Luis Almagro: “Los venezolanos tenemos dignidad para regalarte”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello fustigó la doble moral del presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El dirigente recordó que Almagro sistemáticamente declara sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela pero no dice nada sobre Chile, Colombia, Brasil o Estados Unidos.

“Se queda calladito, perrito miserable se mete con Venezuela, pero los venezolanos tenemos dignidad para regalarle a ti y ojalá tengas una larga vida para que dentro de 30 año, todavía estés vivo para que veas a un revolucionario o revolucionaria dirigiendo a este país”, dijo.