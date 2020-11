¡Atención! Digitel es tendencia por esta razón

Usuarios se manifestaron por las redes sociales este lunes, 2 de noviembre, para denunciar un aumento en las tarifas de Digitel para recargar saldo a sus celulares.

A través de la red social Twitter, una persona que usa la mencionada línea aseveró que el plan para recargar el saldo aumentó a 200.000 bolívares.

En respuesta a la denuncia anterior, algunos usuarios indicaron que el problema mayor no es el aumento, sino la duración del saldo una vez pagada la recarga.

Por otro lado, también presentaron quejas por el mal servicio que presta Digitel y aseguran que esta línea ha desmejorado.

La señal de digitel me ha frustrado más planes que la propia cuarentena

Además, diferentes personas indicaron que desconocen la realidad con respecto a las tarifas, pues la página de la compañía de servicio telefónico se encuentra caída.

Su página web se encuentra en mantenimiento así que no se sabe exactamente en cuanto quedaron las tarifas pic.twitter.com/UGtit8GnYO

Buenos días. Alguien me podría decir en cuanto aumentaron el GB extra de Digitel.

Honestamente no me quejo por el aumento de las tarifas, cabe destacar que en este país una empresa que desea subsistir debe estar apegada a tarifas en $ debido a la constante devaluación

— Gerardo Lopez (@Gerardo93609856) November 2, 2020