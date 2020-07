Detuvieron por registro de vehículos robados a Juan Carlos Duque alto directivo del INTT

Duque fue detenido en su oficina, junto con otros dos funcionarios, cuyos nombres no fueron precisados por las fuentes. Sin embargo, la detención no ha sido informada por las fuentes oficiales ni por directivos del Intt

Caracas – El gerente de la Oficina Nacional de Registro del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Inttt), Juan Carlos Duque, fue detenido el martes 21 de julio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, luego de que investigaciones policiales lo vincularan con la presunta legalización de unos 1.000 vehículos robados en Brasil y Colombia. También fue detenida una semana antes Belkis Chopite Hernández, (45),

Duque fue detenido en su oficina, junto con otros dos funcionarios, cuyos nombres no fueron precisados por las fuentes. Sin embargo, la detención no ha sido informada por las fuentes oficiales ni por directivos del Intt. No obstante, se conoció que lo trasladaron a la sede de la Dgcim en Boleíta, donde espera ser presentado en tribunales.

De acuerdo con la información recibida, a Duque se lo relaciona con un pran del oriente del país que traía carros robados de Brasil y Colombia, los cuales eran vendidos en Venezuela.

El caso, según los informantes, quedó en manos de un fiscal Anticorrupción y de un Antidrogas. No se conocieron mayores detalles del porqué de la participación del representante del Ministerio Público dedicado a los casos de narcotráfico. Se espera que las investigaciones se extiendan a otras personas dentro y fuera de la institución.

El 23 de este mes se conoció que la militancia de la organización política Tupamaros, la cual se relaciona con el actual ministro de Transporte, Hipólito Abreu, se desvinculó de Duque.

