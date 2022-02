Desplegaron más de 700 militares en frontera norte de Chile para enfrentar «migración ilegal»

Los militares en frontera norte de Chile forma parte de la entrada en vigencia del «Estado de Excepción Constitucional de Emergencia» decretado en las regiones de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa por 15 días, que puede ser renovado por 15 días adicionales

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles el despliegue de más de 700 funcionarios policiales y militares en la frontera norte del país para enfrentar la «migración ilegal» de venezolanos.

Lea también: Conviasa sumará ocho destinos internacionales durante el primer semestre de 2022

El despliegue forma parte de la entrada en vigencia del «Estado de Excepción Constitucional de Emergencia» decretado en las regiones de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa por 15 días, que puede ser renovado por 15 días adicionales.

En una alocución desde el Palacio de La Moneda, Piñera destacó que esta es una crisis global, con más de 6 millones de migrantes y refugiados que han salido de Venezuela.

Militares en frontera norte de Chile

Explicó que la medida decretada «permite a nuestras fuerzas armadas colaborar con nuestras policías para controlar la inmigración ilegal ,porque esta inmigración ilegal, además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, delincuencia, orden público y muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, contrabando de mercancía y muchos otros males».

Indicó que los 100 carabineros y 672 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados «podrán realizar patrullajes y controles conjuntos, establecer puestos de observación nuevos, desplegar drones, disponer de helicópteros y tener cámaras de visión nocturna y térmicas, y modernos equipos satelitales de comunicación».

El mandatario saliente de Chile afirmó que la política de su país es de «sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras, que declaran con veracidad sus propósitos, que vienen a iniciar una nueva vida, que vienen a integrarse a nuestra sociedad, que vienen a integrarse al desarrollo de nuestro país y que cumplen con nuestras leyes. Y no a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados, no a quienes tienen antecedentes penales o cometen delitos en nuestro país, no a quienes van a causar un daño a nuestra sociedad».