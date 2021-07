Delincuentes de la Cota 905 amenazan con «picar» a periodistas que reportaron actos criminales

Como si del viejo y lejano oeste norteaméricano se tratara, delincuentes presuntamente vinculados a bandas criminales de la Cota 905, han amenazado abierta y descaradamente con «picar» a periodistas que cubren la fuente de sucesos en la capital venezolana.

Sujetos ligados a banda criminales en un proceso de colombianización de la violencia en Venezuela, ahora arremeten contra la prensa, concretamente contra periodistas que cubren la fuente de sucesos en Caracas. Los sujetos han llegado a la residencia de uno de los periodistas y preguntaron por él.

Los presuntos delincuentes vinculados a las bandas delictivas de la Cota 905 se encontrarían en la búsqueda de los periodistas Daniel Quintero y Román Camacho para asesinarlos, según informan ambos comunicadores en sus redes sociales.

Camacho es conocido por su recorrido en la fuente de sucesos y fue uno de los principales responsables de la cobertura informativa de los enfrentamientos entre la banda de El Koki y las fuerzas de seguridad del Estado entre los días 7 y 9 de julio de 2021.

Una semana más tarde, el Daniel Quintero, conocido por su labor en periodismo de investigación y coberturas relacionadas con la Fuerza Armada Nacional (FAN), denunció que delincuentes se presentaron en su residencia en su búsqueda para asesinarlo a él y a Camacho.

En su cuenta de Twitter, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales alertando sobre el riesgo que corre su vida ante las amenazas de los sujetos vinculados a la banda de la Cota 905.

Camacho aclaró que aún no ha recibido una amenaza directa de los antisociales, pero que colegas y residentes de la Cota 905 le han advertido sobre las intenciones de asesinarlo para responder a las publicaciones que el periodista ha hecho durante años sobre la violencia que desatan en la zona.

Aún no he recibido una amenaza directa, colegas y personas del sector son los que me han dicho de sus intenciones y que andan “picados” por las publicaciones que he hecho durante años, sobre todo los últimos meses sobre la Cota 905

