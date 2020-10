Delcy Rodríguez: Venezuela recibirá inversiones sin revelar procedencia

“La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información, confidencialidad en identidad, en objeto, en el desarrollo de la actividad”, expresó Delcy Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este domingo que el país recibirá inversiones locales y extranjeras sin revelar la procedencia de esos fondos, en el marco de la llamada Ley Antibloqueo, para intentar burlar las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al Gobierno.

“La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información, confidencialidad en identidad, en objeto, en el desarrollo de la actividad, hay un sistema con una plataforma tecnológica que permitirá la protección de esas inversiones”, explicó en una entrevista que fue difundida por el canal estatal VTV.

Señaló que los inversionistas “no se acercaban a Venezuela por temor al bloqueo”, en alusión a las numerosas sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al Ejecutivo de Nicolás Maduro, pero, aseguró, “esta ley quita el velo del bloqueo y ofrece mecanismos para que (…) puedan tener un desarrollo seguro de sus inversiones en el país”.

En ese sentido, informó que el presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Asdrúbal Chávez, sostuvo reuniones con empresarios del sector para explicarles las posibilidades de inversión que se abrieron luego de que la “ley antibloqueo” fuese aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas.

“Se les expuso la ley, todas las opciones y posibilidades que tienen para el desarrollo en distintas áreas, en este caso en el campo petrolero (…) el primer invitado es el inversionista nacional”, sostuvo.

Delcy Rodríguez: En Venezuela no se le tiene que pedir permiso a nadie para que el pueblo vote

“Nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirle permiso a nadie para que el pueblo vote, ¡Por Dios! el pueblo ejerce su soberanía “So-be-ra-nía”, es una palabra muy completa que en sí misma se explica, pero que muchos no entienden y pareciera que con este tipo de declaraciones, no se entiende qué es soberanía”, afirmó la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

Destacó que el pueblo de Venezuela es un país democrático que ejerce el derecho a su soberanía a través del sufragio.

En referencia a los comicios a celebrarse el próximo 6 de diciembre, Rodríguez detalló que el Gobierno Nacional va a salir victorioso para restaurar el Poder Legislativo junto al pueblo venezolano, que tanto ha sufrido con las actuaciones de entreguismo de la actual Asamblea Nacional (AN).

“El pueblo venezolano saldrá victorioso, nosotros vamos a recomponer al Poder Legislativo en Venezuela, vamos a retomar y a ganar la Asamblea Nacional, de eso no tenemos duda, vamos a ganar por la felicidad de nuestro pueblo, vamos a ganar porque los que llegaron en el año 2015, lo hicieron para causar todo este sufrimiento, son los mismos que piden la invasión, los que pidieron las sanciones”, resaltó.

Recordó que los diputados de la ultraderecha que han dirigido en los últimos cuatro años el parlamento venezolano, en numerosas ocasiones han intentado interferir con la paz y tranquilidad de la Patria, a fin de entregarle la soberanía al hegemón norteamericano que pretende usurpar en el territorio nacional con el propósito de robar las riquezas de la Patria, reseña nota de prensa del portal web de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Delcy Rodríguez: La crisis nos ha enseñado a resolver y a desarrollarnos pero el pueblo es el principal héroe de esta historia

“La crisis nos ha enseñado a resolver y a desarrollarnos, no obstante el pueblo venezolano ha sido el principal héroe en esta historia, ha sabido responder, no se ha dejado extorsionar ni chantajear”, destacó la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Consultada acerca del salario y las prestaciones. En el año 2018 hubo una medida que ancló el salario mínimo en Venezuela al medio Petro con miras a frenar el deterioro producto de la devaluación, lamentablemente eso no se ha materializado.

Rodríguez recordó que el 20 de agosto de 2018 el presidente Maduro lanza un Programa de Recuperación y Crecimiento Económico, y ciertamente sale a batallar el Petro, pero inmediatamente el petro fue sancionado y se tuvo que mantener políticas de sostenimiento y protección del ingreso mensual de los trabajadores seriamente afectados por la especulación y por el proceso de inflación. Dos años más tarde ese programa ha tenido virtudes y desafíos que aun no se han desarrollado.

Entre las virtudes, ejemplificó, “veníamos de una inflación terrible. Hoy todavía Venezuela padece de inflación, pero salimos del mecanismo de hiperinflación. Los últimos meses el pueblo venezolano ha visto que ya no hay hiperinflación, aunque sus números de inflación sin duda alguna siguen impactando. Eso se deriva de la asfixia en los ingresos del país, cuando asfixias los ingresos de un país no hay base de sostenimiento material de los programas, obviamente eso produce y provoca procesos inflacionarios”.

Sin embargo, destacó que con el comandante Hugo Chávez “hubo una inversión de 800 mil millones de dólares de la renta petrolera directa hacia los programas sociales. Lo poco que ha recibido el país y el presidente Nicolás Maduro, menos de 400 millones, en los dos últimos años también ha sido dirigido para mantener los programas sociales, para que se mantengan los CLAP, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y la salud”, entre otros.

La Vicepresidenta de la República dijo que todo este año ha transcurrido ese Programa de Recuperación Económica afectado por la pandemia, como todo el mundo. La economía mundial entró en una fase de decrecimiento terrible. Venezuela no está aislada a esa realidad, pero además está bloqueada, y en el contexto de todo ello ha tenido que dar respuesta a la pandemia y sosteniendo el modelo de inclusión social, justicia social y de igualdad social, “nunca hemos renunciado a nuestro modelo y ese ha sido el chantaje”.

“El pueblo venezolano ha sido el principal héroe en esta historia, ha sabido responder, no se ha dejado extorsionar ni chantajear”, acotó.

Dijo que el Ejecutivo Nacional defiende el poder adquisitivo de los venezolanos y ella lo apoya como Vicepresidenta todos los meses, desde que el Presidente concibió el Sistema de Bonos para mejorar y sostener el ingreso “en este proceso que estamos viendo. En este momento en que Venezuela no tiene ingresos el Presidente ha estado enfocado, principalmente, su política a proteger a los trabajadores.

Rodríguez instó a los sindicatos a sumarse a la batalla, a los trabajadores petroleros, a los de las industrias básicas, de todos los sectores productivos y de las industrias del país, “como lo están haciendo, y queda plasmado en el desarrollo de la agroindustria por ejemplo. Hoy Venezuela produce más que hace tres años producto justamente de la crisis. La crisis nos ha enseñado a resolver y a desarrollarnos”.

Tan es así, manifestó la también Ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas, este año el pernil de diciembre será todo de producción nacional, “así que yo creo que son lecciones, el pueblo venezolano está respondiendo y los trabajadores están al frente de esa batalla”.