Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con vicefiscal de la CPI

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, sostuvo un encuentro con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, con la finalidad de «explicar» las consecuencias de las «medidas coercitivas unilaterales» en los derechos humanos de los venezolanos.

A través de las redes sociales la alta funcionaria, quien está de visita a La Haya, sostuvo que hablaron sobre «Venezuela 2», nombre que tiene el expediente en la CPI, tras la denuncia del gobierno nacional sobre la violación de los derechos humanos en el país, debido a las sanciones que aplicó Estados Unidos y la Unión Europea.

De acuerdo con Rodríguez, se trató de una visita de cortesía para también tratar temas de asistencia legal a Venezuela.

Mientras que la Corte Penal Internacional también informó del encuentro en el que indicaron que se abordó el tema de la «cooperación y diálogo para garantizar la justicia, de acuerdo con el Estatuto de Roma».

#ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang met w/ H.E. Delcy Rodriguez, Executive Vice-President of the Bolivarian Republic of #Venezuela, during her official visit at the Court. Important discussions on need for cooperation & dialogue to ensure justice in line with Rome Statute. pic.twitter.com/j3IHpHzWnX

