Defensa de Gilber Caro denunció que no tuvo acceso al diputado

Caracas- La abogada defensora del diputado Gilber Caro, Ana Leonor Acosta, aseguró que hasta el momento desconocen la ubicación del parlamentario.

Denunció que han pasado 48 horas y ni familiares ni la defensa han sido informados sobre los delitos que le fueron imputados y los presuntos hechos que llevaron a la medida de privativa de libertad del parlamentario y del periodista Víctor Ugas.

Aseguró, en entrevista en el programa En Vivo de Unión Radio que acudieron a los tribunales en solicitud de información y les comunicaron que el parlamentario había sido trasladado al Palacio de Justicia, donde se celebró la audiencia de presentación.

Sin ingreso

Acosta cuestionó que no se les permitiera ingresar, que se le haya asignado una defensa pública y no permitir la asistencia jurídica de confianza, así como la vulneración de su inmunidad parlamentaria.

“Su familia no sabe de él, no sabe de su estado físico, sin ha sido golpeados o a dónde llevarle ropa o comida, no nos permitieron tener contacto”, dijo .

Aseveró que van a seguir denunciando las presuntas detenciones arbitrarias contra parlamentarios ante la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y demás organismos internacionales.