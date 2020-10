¡Conmoción! Policía en EE.UU. se arrodilla sobre la espalda de una mujer negra embarazada durante su arresto (+video)

La arresto en EE.UU. fue captada en video y se viralizó causando mucha indignación contra otro episodio de brutalidad policial

Alrededor de 100 activistas indignados por el arresto de una mujer negra embarazada la semana pasada en Kansas City (Misuri, EE.UU.) han establecido un campamento frente al Ayuntamiento y afirman que planean quedarse hasta que el oficial involucrado y el jefe de Policía de la ciudad sean despedidos.

Además, piden que el financiamiento del Departamento de Policía de Kansas City se reduzca un 50% y se reinvierta en “instituciones que afirman la vida”.

This is the third night protesters are camping out in front of @KCMO city hall. Their demands: Fire KCPD Chief Rick Smith, fire Officer Newton and 50% divestment in KCPD, reinvest into “life-affirming institutions.” pic.twitter.com/z4a2n59fnc

— Bianca Beltrán (@KMBCBianca) October 5, 2020