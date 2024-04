¿Cómo está la batalla por el descenso en LaLiga?

La temporada 2023-2024 de LaLiga está a punto de llegar a su final, y si bien por arriba parece que todo está relativamente decidido, la batalla por no caer a los infiernos de LaLiga Hypermotion está aún bastante abierta.

La Unión Deportiva Almería es la que cierra la tabla de clasificación de LaLiga, tras una temporada mucho peor de lo que se presagiaba al inicio de la campaña. Los andaluces han sufrido de lo lindo, después de encadenar 28 jornadas sin ganar. Con tan solo 14 puntos en la competencia, el equipo parece condenado, ya que no solo no dependen de sí mismos, sino que las sensaciones no son las mejores.

El Granada es el penúltimo y también es uno de los favoritos para el descenso en las apuestas la liga. Los nazaríes han tenido algunos partidos muy destacados, como su duelo ante el FC Barcelona, pero entre la pérdida de Bryan Zaragoza en invierno y su fragilidad defensiva, los aficionados parecen condenados al descenso. Tan solo están tres puntos por encima del Almería y a 11 unidades de la salvación

Cádiz CF marca el descenso en LaLiga

El 18.º es uno de los puestos más amargos del campeonato porque es el primer puesto de descenso. En este caso, es otro equipo andaluz: el Cádiz. Los gaditanos tienen una situación bastante más favorable que sus paisanos, ya que solo están a tres puntos del Celta de Vigo y las sensaciones recientes son bastante más positivas, ya que han sido capaces de ganar en duelos directos a los vigueses y plantar cara a equipos con mucho mayor nivel. En las apuestas siguen siendo uno de los equipos con más opciones para bajar, pero todo apunta a que darán guerra hasta el final.

Los equipos por encima de la salvación

Entre los equipos que están en puestos de salvación, pero aún teniendo que mirar hacia abajo, el que más peligro tiene es el Celta de Vigo. Los gallegos empezaban la temporada con esperanza, creyendo que tenían equipo (¡y entrenador!) para crear un proyecto de futuro. Sin embargo, Rafa Benítez no consiguió que su retorno a España fuera un camino de rosas, sino más bien todo lo contrario. Benítez terminó destituido el 12 de marzo, y ahora Claudio Giráldez tiene la misión de salvar al equipo.

Justo por encima de ellos se encuentra el Rayo Vallecano. Los del barrio madrileño tienen dos partidos de margen con el Cádiz gracias a un inicio de liga bastante prometedor. Los empates contra Celta de Vigo y Cádiz tanto en la ida como en la vuelta no son buenas señales en caso de empate y tienen un calendario complicado por delante, por lo que la permanencia no está ni mucho menos asegurada.

Empatados a puntos con los franjirrojos está el finalista de la Copa del Rey. El RCD Mallorca puso toda la carne en el asador para el torneo copero y lo ha pagado ligeramente en liga. ¿Lo bueno? Un duelo directo con el Cádiz que podría dejar la permanencia casi sellada… o meterles en líos.