Comité Preliminar de Postulaciones Electorales publicará la próxima semana su cronograma de trabajo

Los tiempos para alcanzar los hitos que conlleven a designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la presentación de un cronograma que se hará público la próxima semana

El Comité Preliminar para Postulaciones Electorales presentará la próxima semana el cronograma de trabajo que debe iniciar con la conformación total de esta instancia, con 10 miembros de la sociedad civil, para que en un plazo de 74 días presenten los resultados que conlleven a la designación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lea también: Presidente Maduro aprueba flexibilización segura del sector cultural a través del método 7+7

Desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente de esta instancia, diputado Guiseppe Alesandrello, destacó que fue una primera reunión muy positiva donde avanzaron en las estrategias para cumplir con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral en su articulado.

Aseguró que se determinaron los tiempos para alcanzar los hitos que conlleven a designar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la presentación de un cronograma que se hará público la próxima semana.

Esta Comisión tendrá la tarea de presentar al pleno de la Asamblea Nacional los candidatos a ocupar los cargos de rectores y rectoras del CNE por un período de siete años.

Destacó que la conformación de las autoridades del CNE es fundamental debido a que serán las encargadas de organizar las elecciones de Alcaldes, Gobernadores y del Presidente de la República, como lo establece la Constitución.

Por su parte, el vicepresidente de esta Comisión, diputado de oposición José Gregorio Correa, destacó que una tarea fundamental es brindarle al pueblo que el único mecanismo para expresar las diferencias es el voto.

“Esta comisión tiene el compromiso de comenzar a transmitirle a los venezolanos la necesidad de que el voto es lo que hace importante a la democracia, no existe otra forma que no sea el voto, no existen salidas violentas, invasiones, golpes, lo que existe es el voto”, enfatizó.

El parlamentario opositor destacó que el papel de esta Comisión es generar confianza al renovar a 5 rectores principales y 10 suplentes en el CNE.

“Trataremos de hacerlo, apegados y acogidos al clamor de la sociedad, que es que el voto sea de confianza”