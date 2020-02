Comisión del presidente Maduro pidió renuncia a vicepresidentes de PDVSA

La comisión presidencial para la reestructuración y reorganización de PDVSA podría aceptar las renuncias o mantener a esos funcionarios en sus puestos

Caracas- Miembros de la comisión de reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) solicitaron ayer viernes a vicepresidentes de la empresa poner sus cargos a la orden, dijeron a la agencia de noticias Reuters tres fuentes relacionadas con el asunto.

La comisión presidencial para la reestructuración y reorganización de PDVSA podría aceptar las renuncias o mantener a esos funcionarios en sus puestos, aseguró una de las fuentes.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La comisión no pudo ser contactada por Reuters para comentar sobre esta decisión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó el miércoles una comisión presidencial para reestructurar a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) encabezada por el vicepresidente de economía del país, Tareck El Aissami.

Funcionarios que participan en la comisión solicitaron renuncias a los vicepresidentes de Producción, Finanzas y Refinación de PDVSA y también ordenaron a empleados de esas divisiones cerrar de inmediato los libros de contabilidad para hacer entrega de un balance de gestión, aseguró una de las fuentes.

Maduro busca con la comisión revertir la caída de la producción que se aceleró después de que Washington impuso una batería de sanciones con la que intenta presionar su salida., reseñó Reuters.

Hasta el momento, la comisión no ha explicado cómo planea reestructurar las operaciones.

Desde que se anunció la creación de la comisión, se ha criticado la desción de poner al mando a Tareck El Aissami, actual vicepresidente de economía del país.

Michael Kozak, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, criticó que Nicolás Maduro haya designado a Tareck El Aissami como líder de un proceso de reestructuración de Pdvsa.

“Poner a Tareck El Aissami, uno de los más buscados de la justicia estadounidense, al frente de la reestructuración de la industria petrolera de Venezuela, es como poner a un pirata a cargo de las fuerzas navales nacionales”, cuestionó.

Sobre El Aissami pesa una orden de captura internacional. En 2019 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense lo incluyó en la lista de los diez hombres más buscados por narcotráfico.

Por ello, “se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narco-Estado de Maduro”, advirtió Kozak.

Putting ICE’s Most Wanted Tareck El Aisami in charge of restructuring #Venezuela’s oil industry is like putting a pirate in charge of national naval forces. More international pressure is needed to free the Venezuelan people from Maduro’s narco-state.🏴‍☠️

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) February 20, 2020