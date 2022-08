Comienza período de postulaciones al programa de becas Chevening para cursar maestrías en el Reino Unido

El programa de becas Chevening ofrece apoyo financiero completo (incluyendo matrícula, pasaje y manutención) para estudiar cualquier maestría elegible de un año de duración en cualquier universidad o institución de educación superior del Reino Unido

El período de postulaciones al programa de becas Chevening para estudiar maestrías en el Reino Unido comenzó este martes 2 de agosto y finalizará el próximo martes 1 de noviembre de 2022.

El proceso de postulación es totalmente en línea a través de la plataforma https://www.chevening.org/scholarship/venezuela/

Las becas Chevening se otorgan a individuos que tengan el compromiso y las habilidades necesarias para generar cambios positivos en sus comunidades y puedan demostrar que una maestría en el Reino Unido los ayudará a lograr sus metas profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo de su país.

El programa ofrece apoyo financiero completo (incluyendo matrícula, pasaje y manutención) para estudiar cualquier maestría elegible de un año de duración en cualquier universidad o institución de educación superior del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

Asimismo, los becarios tienen acceso exclusivo a una serie de eventos académicos, profesionales y culturales durante su estadía en territorio británico.

Desde su creación en 1983, el programa de becas Chevening ha dado la oportunidad a más de 50.000 profesionales de todo el mundo de desarrollarse académicamente en el Reino Unido.

Para el año académico 2023-2024 se ofrecerán más de 1.500 becas a nivel global, reiterando el compromiso del Reino Unido con el desarrollo internacional y la formación de las próximas generaciones de líderes que puedan enfrentar los principales desafíos globales.

En el caso de Venezuela, desde 1983 se han otorgado más de 450 becas Chevening a profesionales del país. Para el período académico 2021-2022, un grupo de nueve venezolanos y venezolanas fue seleccionado para estudiar en el Reino Unido con Chevening, en áreas diversas como microbiología médica, salud de las mujeres, políticas públicas, desarrollo social, arquitectura sostenible, innovación y liderazgo.

Para el período 2022-2023, las áreas prioritarias para la Embajada Británica en Caracas abarcan derechos humanos (incluyendo libertad de expresión, igualdad de género y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática), asuntos humanitarios, lucha contra la corrupción, desarrollo sostenible y cambio climático.

La Directora de la Unidad de Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés), Naomi Rayner, indicó:

«Chevening representa lo mejor del Reino Unido, dándole la bienvenida a personas de todo el mundo para estudiar, crecer y desarrollarse profesionalmente. Ser parte de la red de becarios Chevening inculca un fuerte sentido de orgullo y responsabilidad. Me encuentro continuamente inspirada por la pasión y el compromiso demostrado por la comunidad Chevening y estoy ansiosa por conocer a los becarios de este año».

La Encargada de Negocios del Reino Unido en Venezuela, Becks Buckingham, dijo:

«Las becas Chevening son uno de los principales programas de cooperación de la Cancillería británica. Utiliza la calidad de las universidades del Reino Unido para capacitar a individuos talentosos en áreas estratégicas para el desarrollo de sus países de origen. Buscamos candidatos que no solo tengan un excelente rendimiento académico, sino que también posean el potencial y la voluntad para generar cambios positivos y convertirse en líderes en sus campos de trabajo y estudio. Desde que llegué a Venezuela, he podido conocer a decenas de exbecarios y exbecarias Chevening trabajando en áreas tan diversas como la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos o la prevención de enfermedades infecciosas. Pero todos y todas me han impactado por su disciplina, inteligencia, creatividad y compromiso con Venezuela».

Visite www.chevening.org/venezuela para más información sobre los criterios de elegibilidad, los plazos y condiciones de la beca. También hay información en las redes sociales de la Embajada Británica en Caracas (@UKinVenezuela para Facebook, Twitter e Instagram). Los candidatos seleccionados comparten sus experiencias a través de las etiquetas #ChosenForChevening y #CheveningVE.