Colombia aseguró que investigará los hechos ocurridos en el consulado venezolano en Bogotá

Colombia y Venezuela – El Ministerio de Exteriores de Colombia aseguró que las autoridades investigarán el asalto y saqueo del consulado de Venezuela en Bogotá, al tiempo que ha afirmado que su consulado en Puerto Ordaz ha sido también vandalizado.

“Sobre la vandalización de la instalación del consulado del vecino país en Bogotá, las autoridades investigarán los hechos”, indicó el Ministerio de Exteriores colombiano a través de un mensaje difundido en Twitter.

Asimismo, se investigarán también “las versiones que indican que los propios funcionarios se llevaron equipos y bienes debido a la falta de pago de sus salarios”. No obstante, Colombia precisó que ha solicitado a la policía “el refuerzo de la vigilancia en ese sitio”.

En cuanto a la vandalización de las instalaciones colombianas en Puerto Ordaz, el Ministerio de Exteriores ha señalado que la rechazan. En este sentido, aclaró que “desde la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro”, la seguridad de sus instalaciones “son prestadas por una empresa privada”.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, reaccionó a las palabras del Ejecutivo colombiano y ha zanjado que las imágenes del consulado de Venezuela en Bogotá hablan por sí solas. “A todas luces, Colombia incumple sus obligaciones con la Convención de Viena”, agregó.

“En estos tiempos, el Ministerio de Exteriores de Colombia se ha vuelto experto en eludir sus responsabilidades y tratar de trasladarlas a terceros”, aseveró.

En referencia a la vandalización de las instalaciones colombianas en Puerto Ordaz, Arreaza indicó que la denuncia es lo típico en Colombia: otro falso positivo. “Así mienten, con desparpajo”, continuó, al tiempo que ha mostrado un video en el que pueden verse imágenes de los alrededores de la sede consular de Colombia en Puerto Ordaz.

“La mentira como política de Estado: no saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de paz, ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas”, criticó.

El gobierno de Maduro ya anunció que presentará una denuncia ante Naciones Unidas por lo ocurrido en el consulado de Venezuela en Bogotá, suceso que ha descrito repetidamente como “una violación de la Convención de Viena”.

La relación entre Venezuela y Colombia se ha deteriorado últimamente, con varias acusaciones cruzadas incluidas. Venezuela ya denunció ante Naciones Unidas lo que considera una escalada de Estados Unidos y Colombia, después de una incursión naval procedente de Colombia, frustrada por el Ejército y la Policía, que se saldó con la muerte de ocho terroristas.

