Colegios privados exhortan a los representantes a no dejar de cancelar las mensualidades

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, exhorta a los padres y representantes a cumplir con el pago de las mensualidades

Venezuela- El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, señaló que el pago de la mensualidad es esencial para poder honrar los compromisos con los docentes, quienes siguen trabajando pese a la situación.

“Nosotros estamos pagando a los maestros. Nosotros estamos pagando los servicios que estamos comprometidos en hacerlo” dijo el presidente del organismo.

Luego del anuncio de las medidas del aislamiento social en Venezuela, la Andiep anunció la decisión de congelar las mensualidades (no incrementar el monto) y/o pagos que deben hacer los padres y representantes, pero esta decisión afecta también el salario de los docentes que, igualmente, debe mantenerse en el mismo monto que percibían hasta el mes de febrero, y no tendrá ningún cambio adaptado a la inflación como venía sucediendo de forma periódica.

La medida incluye a unos 6 mil planteles en el país, y unos 300 en el estado Táchira, especialmente a los colegios no subsidiados, afiliados a la Andiep, tal y como lo explicó su presidente en esta región y asesor nacional, profesor Guerrino Guariento, quien no dudó al reconocer que las medidas de dictar clases desde casa tomaron por sorpresa a todos y “nos encontraron en un contexto para el cual no estábamos listos, ahora mismo, sobre la marcha, nos adaptamos a la enseñanza a distancia”.

Por otra parte, Romero informó que en los próximas dos semanas los estudiantes de los últimos años de bachillerato podrán ingresar a la página de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para hacer sus postulaciones.

Foto: Agencia