Centros comerciales con protocolos listos y a la expectativa para reactivarse este 15 de Junio

Venezuela – Los centros comerciales del país se preparan para una posible reanudación de sus actividades ante la expectativa del anuncio realizado por el gobernante Nicolás Maduro, quien aseguró el pasado jueves que a partir del 15 de junio se sumarían nuevos sectores al esquema de flexibilización 7×7, entre los cuales mencionó deportes públicos, gimnasios y centros comerciales.

Aunque aún no ha sido especificado el protocolo de reactivación para estos sectores, la ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, Eneida Laya, informó que este viernes el organismo sostuvo una reunión con representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Profranquicias con el fin de debatir propuestas para establecer los sectores que se sumarán a la flexibilización, además de las medidas de prevención que se deberán tomar en los 210 centros comerciales del país.

Desde el inicio de la cuarentena decretada en el mes de marzo para frenar la propagación del Covid-19, la actividad de los centros comerciales en Venezuela quedó reducida solo a los sectores esenciales autorizados por el Ejecutivo nacional: farmacias, supermercados y servicios a domicilio de restaurantes.

De acuerdo con la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Freddy Cohén, esta reducción de actividades ha puesto en riesgo a una gran parte de los más de 500.000 empleos directos e indirectos que genera este sector del comercio en Venezuela, por lo que el gremio ha resaltado la urgencia de ir retomando las actividades de manera escalonada y ordenada.

Protocolos de seguridad listos

En ese orden, el sector ha establecido medidas de higiene y prevención atendiendo a protocolos internacionales para garantizar espacios seguros.

En el caso del Centro Comercial Sambil, uno de los más importantes el país, la empresa difundió a través de un material audiovisual el conjunto de medidas que serán aplicadas en sus instalaciones para evitar la propagación del Covid-19.

Entre las medidas, se contempla el ingreso al centro comercial a través de un carril señalizado manteniendo el distanciamiento recomendado, el control de temperatura en la entrada a cargo de un personal debidamente equipado y la disposición de solución hidroalcohólica.

Respetando el distanciamiento físico señalado en el piso, las personas deberán seguir las indicaciones hasta su destino, recordando transitar siempre por su lado derecho.

Asimismo, las superficies de los centros comerciales estarán siendo desinfectadas constantemente por el personal de limpieza.

Las personas deberán mantener el distanciamiento de dos metros al momento de ubicarse en las filas para entrar a cualquier local del centro comercial. De igual forma, será imprescindible mantener la distancia en las escaleras mecánicas.

En cuanto a los baños, estos se encuentran señalizados manteniendo y respetando la separación de dos metros. Al ingresar, las personas podrán observar los lavamanos y cubículos que se encuentran operativos, los cuales estarán debidamente identificados.

Los ascensores, por su parte, estarán dispuestos solo para uso preferencial. Podrán hacer uso de ellos solo las personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad o mujeres embarazas.

Finalmente, en las ferias ya se encuentran distribuidas las zonas que cumplen el distanciamiento necesario, por lo que se exhorta a los visitantes a respetar la organización dispuesta para las mesas y sillas.

Modelo 7×7 no es viable

De acuerdo con una entrevista realizada por el diario El Carabobeño a gerentes de centros comerciales de la entidad, el esquema de 7 días de trabajo más 7 días de inactividad no resulta viable para el sector.

El gerente general del Centro Comercial Metrópolis señaló que esta modalidad no les favorece a los comerciantes y pidió aclarar «cómo será este 7×7». «Nosotros esperamos que no nos obliguen a cerrar sino que sea por rotación de personal. Es decir, siete días trabaja un grupo y siete días otro grupo. Pero si el 7×7 es siete días abiertos y siete día cerrados no estaríamos ayudando al sector comercial», aseguró el empresario.

En este planteamiento coincide el personal de condominio del C.C Fin de Siglo en San Diego, que también se mantiene a la expectativa para reanudar operaciones el próximo lunes.

Consideraron que no es conveniente activar y luego paralizar este sector comercial, argumentando que los encargados de los locales comerciales siguen pagando impuestos y, si no producen, se hace difícil cumplir con esas obligaciones.

Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo nacional precise cómo será el mecanismo de reactivación de este sector del comercio.

Foto: Agencia