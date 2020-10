Capriles pidió a empresarios hacer lobby en Washington para aliviar sanciones impuestas a Maduro

View this post on Instagram

ÚLTIMA HORA Capriles pide a empresarios hacer lobby en Washintgon para aliviar sanciones impuestas a la dictadura de Maduro (Detalles) Este martes, el excandidato presidencial Henrique Capriles, se refirió a las sanciones impuestas por el Gobierno de EEUU, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. . «Las sanciones, como se lo dije a Fedecamaras, a Conindustria, a Consecomercio, hay que esperar al 3 de noviembre, EE.UU. sin duda discute sobre la situación de Venezuela, es una política bipartidista pero EE.UU. sabe que no hay resultado y yo creo que es muy importante, a través de Fedecamaras, Consecomercio, que ustedes hablen con Washington», dijo el líder opositor durante un encuentro con empresarios. El dirigente político exhortó a «que se oiga la voz de los empresarios, que no son enchufados, que los oigan a ustedes. Esa ha sido mi recomendación en Washington y también a cada uno de ustedes». De igual forma, argumentó que «es importante que las sanciones se usen para negociar, pero las decisiones que toman no valoran el tema interno de Venezuela. Me preocupa enormemente, tengo familia en los Estados Unidos, pero una cosa es vivir en Miami y otra cosa es vivir en Maracaibo, en Acarigua, Cumaná». Por último, Capriles pidió escuchar a los políticos que escuchen al pueblo venezolano. «Hay que oír a la gente que vive en Venezuela, que se cala los cortes eléctricos, a los que han perdido sus tierras. Hay que oír otras voces, se lo dije a alguien que forma parte del G4, que es político, los políticos no somos los dueños de la verdad y a veces estamos desconectados del resto de sectores del país».