Capriles: con esta pandemia, los comicios no son prioridad para los venezolanos

“La prioridad de toda la dirigencia política hoy no es un proceso electoral, la prioridad tiene que ser ayudar a la gente en la pandemia como podamos”, enfatizó

Venezuela – El opositor Henrique Capriles sostuvo este martes que los comicios del próximo 6 de diciembre deben ser pospuestos ante el aumento de casos de Covid-19 en los últimos meses.

“La prioridad de toda la dirigencia política hoy no es un proceso electoral, la prioridad tiene que ser ayudar a la gente en la pandemia como podamos”, manifestó en una transmisión que hizo a través de sus redes sociales.

Lea también: Conferencia Episcopal Venezolana convoca a votar en diciembre

A su juicio la disyuntiva entre votar o no hacerlo es un “falso dilema”. “Luchar o no luchar es el verdadero dilema, la Iglesia plantea luchar y yo estoy de acuerdo”, expresó.

“El comunicado de la Iglesia no es para ustedes, alacranes, ustedes deberían pedirle perdón al país, no es para que ustedes se lo agarren y traten de esconderse detrás de la Iglesia Católica. Esto que dice la Iglesia es cierto no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos ser espectadores y no hacer nada”, indicó.

Aunque no lanzó una propuesta concreta, exhortó a la oposición a no caer en la inacción política, Capriles rechazó la postura que denominó como “fantasiosa” de una parte de la dirigencia.

“Hay que ver la cantidad de fantasías que se siguen alimentando y que lo único que le generan en la gente es frustración y una gigantesca molestia porque creen que la gente es tonta”, manifestó.

Insistió en que los comicios no son prioridad para los venezolanos y refirió una encuesta que realizó Consultores 21, con una muestra de mil entrevistas, que refleja que el 69% de los encuestados cree que realizar las parlamentarias en diciembre “no es pertinente” en medio de una pandemia.