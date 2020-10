Nora Bracho solicitó a Guaidó decretar el 19-Oct día nacional de la lucha contra el cáncer de mama

Bracho: cada año se conmemora el día mundial contra el cáncer de mama, es un recordatorio al compromiso de todas las sociedades en la lucha contra esta enfermedad

La Diputada por el estado Zulia Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, solicitó al presidente (e) Juan Guaidó que se decrete formalmente el 19 de octubre día Nacional de la lucha contra el cáncer de mama, considerando la petición de la presidenta de Senosayuda Bolivia Belisario de Bocaranda y las venezolanas que sufren esta mortal enfermedad.

Así lo planteó la parlamentaria quien inició el debate sobre sobre la situación de la mujer venezolana frente a la crisis de salud en el país, en el marco del día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama que se conmemora el 19 de octubre, durante la sesión ordinaria de la Asamblea nacional realizada vía online.

Precisó Bracho que cada año se conmemora el día mundial contra el cáncer de mama, es un recordatorio al compromiso de todas las sociedades en la lucha contra esta enfermedad, que es la más común en el mundo y la primera causa de muerte de las mujeres venezolanas. Es por eso que es tan importante que las mujeres se practiquen la autoexploración mamaria y anualmente exámenes como mamografías y ecos mamarios que pueden detectar el cáncer incluso cuando no existen síntomas.

“En Venezuela es muy difícil enfrentar solo el cáncer de mama, pues el sector salud del país está en terapia intensiva hace mucho tiempo, está en vida vegetal prácticamente, porque no se cuentan con equipos, medicamentos especializados, para la ayudar a la población a combatir enfermedades como el cáncer de mama entre otras enfermedades, que necesitan tratamientos especializados”.

En ese sentido manifestó al término de la sesión que envió una carta formalmente al presidente (e) Juan Guaidó, para que sea considerada la posibilidad de declarar en Venezuela el 19 de octubre día Nacional del cáncer de mama, tal como lo solicitó, la presidenta de Senosayuda Bolivia Belisario de Bocaranda.

Subrayó que el régimen de Maduro no invierte en el sector salud. “Lo único que le interesa es celebrar elecciones fraudulentas que le permitan permanecer en el poder y seguir cometiendo sus fechorías y despilfarrando los recursos que le pertenecen a los venezolanos, a las mujeres venezolanas que hoy están muriendo de cáncer”.

Reiteró que los ciudadanos no solo mueren de cáncer, sino también por falta de atención en las puertas de los hospitales, porque no cuentan con las equipos y medicinas mínimas y básicas para atenderlos.

“Nuestra lucha debe ser por cambiar todas estas realidades y salvarles la vida a muchas mujeres que padecen de cáncer de mama y que deberían celebrar la vida a plenitud con sus hijos y familia. Estoy segura que Dios nos permitirá cumplir este sueño”, concluyó la diputada zuliana.

Institucionalizar en el país el día por la lucha contra el cáncer de mama

La presidenta de Senosayuda Bolivia Belisario de Bocaranda, invitada por la diputada Nora Bracho para que interviniera en la sesión de este martes, indicó que desde Senos Ayuda han hecho esfuerzos muy grandes para poder atender el contingente de mujeres que llegan a la fundación solicitando ayuda. Comenzaron con un grupo de apoyo psicológico, donde el programa bandero era pelucas, prótesis y sostenes.

“Hoy por todas las deficiencias que existen hemos tenido que incorporar médicos a nuestra plantilla. las exigencias nos han hecho que gestionemos exámenes, realicemos campañas de información de educación, que tratemos a las pacientes que las ayudemos a moverse dentro del sistema. A buscar una ayuda, un médico solidario que les pueda dar una mano”.

Subrayo que la situación es crítica las solicitudes van en aumento y los recursos limitados por eso es tan importante que el tema del cáncer de mama sea considerado, como lo es, un problema de salud pública, la primera causa de muerte de la mujer venezolana y no existe en el país una política pública que respalde esta situación.

Por último, solicitó a la Asamblea Nacional que se declare el 19 de octubre sea considerado, institucionalizado en todo el país como el día internacional en la lucha contra el cáncer de mama. “Es una forma de visibilizar el tema, de crear conciencia en toda la sociedad y de darle atención a las mujeres que sufren esta enfermedad, cuento con este parlamento, para hacer real esta petición”.

La salud no es una limosna

Así mismo Mildred Valera integrante de la Fundación Aconvida, también invitada por la diputada Bracho, reveló que es una sobreviviente del cáncer de mama. Indicó que esta institución todos los meses de octubre se dedicaban a incentivar a las mujeres a ir al médico, orientarlas, educarlas y decirle lo importante que es hacerse los estudios de mamografías, como medida de prevención.

Lamentó que este año 2020 en vez de ser un mes rosa, sea un mes negro, por la cantidad de mujeres que han fallecido por la falta de tratamiento y nombro las compañeras de la fundación que han fallecido. Nombró algunas de las compañeras más cercanas que han fallecido, de las cuales varias de ellas salieron fuera del país, pero ya era muy tarde, no había nada que hacer.

“Hasta cuándo cómo le vamos a decir a una paciente que se haga sus chequeos a tiempo, cuando sabemos que no hay tratamientos. La salud no es una limosna, no es un regalo del Estado es un derecho que está en nuestra constitución y ahora en este mes, más que nunca, alzamos nuestra voz de protesta, ser la voz de esas mujeres que ya no puede gritar. El estado era el responsable de garantizar sus vidas y no lo cumplió”.