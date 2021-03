Bourdais, Duval y Vautier ganan las 12 Horas de Sebring

Un equipo modesto, un auto en desarrollo y una pista traicionera no impidieron a este trío de franceses llevarse la victoria

IMSA

El equipo JDC Miller no obstante estar apenas en su segundo año con un Cadillac-Dallara DPI, ser considerado la cenicienta de la categoría, haber tenido un choque en la octava hora y haber perdido el ala posterior en la última fase de la carrera, logró imponerse gracias a la remontada final de Sebastien Bourdais por delante del Mazda de Tincknell, Bomarito y Jarvis en segundo lugar y del Acura de Pla, Montoya y Cameron en tercer lugar.

En LMP2 la victoria fue para el Oreca de Huffaker, Keating y Jensen, mientras que en GTLM el Porsche 911 Rsr de MacNeil, Jaminet y Campbell llegó primero; en LMP3 el Ligier de Braun, Bennett y Kurtz ganó en su categoría y en GTD venció el Porsche de Vanthoor, Robichon y Kern.

NASCAR

En Atlanta la categoría tuvo a su sexto ganador en 6 carreras, esta vez le tocó a Ryan Blaney y su Ford llegar por delante de Kyle Larson y de Alex Bowman, ambos con Chevrolet. Blaney superó a Kyle Larson, quien había dominado toda la carrera, faltando 8 vueltas para el final y con esta suma su quinta victoria desde que corre en NASCAR.

F1

George Russell será el director de la GPDA, Asociación de Pilotos de Grandes Premios, lo hará en sustitución de Romain Grosjean, quien pasó a la Indycar dejando su encargo vacante pero quedando como consultor. La Williams designó como director técnico a François-Xavier Demaison, procedente de VW al igual que el administrador delegado Jost Capito, quien le dio el encargo por sus victorias en F1 y Rally.

El pasado lunes 22 falleció a los 62 años Johnny Dumfries, ex piloto de F1 quien en 1985 fue piloto de pruebas de Ferrari, en 1986 fue compañero de equipo de Ayrton Senna en Lotus y en 1988 ganó Las 24 Horas de Le Mans con un Jaguar. Después de una breve enfermedad degenerativa el Conde de Dumfries, Séptimo Marqués de Bute, murió en su natal Escocia.

MotoGP

Marc Márquez no correrá este fin de semana en Qatar; no obstante HRC lo hubiese inscrito en la primera carrera del año, los médicos decidieron que era mejor esperar para el reingreso, a pesar de que la consolidación del húmero fracturado proceda satisfactoriamente y de que Marc hubiese probado una Honda RC213V-S en Portimao y Barcelona sin problemas, no es el caso arriesgarse a otra caída y al esfuerzo de una entera carrera antes de tiempo.

Superbike

Carla Grau Pi, catalana de 22 años y excampeona española de esquí, será la nueva team manager del equipo Kawasaki Provec Racing en Superbike, siendo la primera mujer en cubrir este rol en la categoría, además de ser la manager de Ana Carrasco, piloto del equipo y Campeona Mundial de la Supersport 300 en el 2018, quien regresa a las pistas después de un terrible accidente en el cual se lesionó la espina dorsal.

Sabine Schmitz

La Reina del Nurburgring falleció víctima del cáncer a los 51 años de edad el pasado martes 16 de marzo, fue la primera mujer en conquistar Las 24 Horas del Nurburgring, cosa que logró en dos ocasiones, se calcula que haya dado unas 30,000 vueltas a esa pista, en 1998 se convirtió en la primera mujer en conquistar el campeonato VLN, fue presentadora de Top Gear y normalmente conducía el Nurburgring Taxi, una atracción en la cual los pasajeros pagaban por ser llevados en un BMW M5 por esta pista a velocidades aterrorizantes. Paz a su alma.

Salvador Fazio