Borges: barco iraní pertenece a empresa sancionada que colabora con actividades ilícitas de Teherán

El Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, se pronunció este viernes sobre la llegada de un barco iraní a Venezuela

Aseguró que este ya había estado en el país en 2019 y que pertenece a una empresa sancionada de nombre Mosakhar Darya Shipping Co, la cual, a su juicio, sirve de fachada para actividades ilícitas del régimen de Irán. El comisionado alertó a la región sobre la relación entre Maduro e Irán e instó a no subestimarla.

La agencia Reuters informó que un barco iraní llegó al puerto venezolano de La Guaira el jueves, según datos de Refinitiv Eikon, en lo que parecía ser una continuación de la alianza comercial entre dos países objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.

“Este buque de Irán ya había estado en Venezuela en 2019 y pertenece a la empresa sancionada Mosakhar Darya Shipping Co, una compañía que sirve de puente para todas las actividades ilícitas del régimen de Teherán. En aquella oportunidad se llevó insumos para producir aluminio y ahora vemos que regresa nuevamente. Preocupa este intercambio constante, son dos países que promueven el terrorismo y el crimen organizado”, señaló.

Borges llamó a los países del continente a no subestimar el alcance de la relación entre Maduro e Irán, pues a su juicio esta va más allá de intercambios económicos y evasión de sanciones. “Continúa la penetración de Irán en Venezuela, la región no puede subestimar el alcance de esta relación, no son intercambios económicos o evasión de sanciones solamente, es un proyecto de desestabilización que busca la promoción de valores antidemocráticos y el fortalecimiento del crimen organizado”, advirtió.

Asimismo, indicó que Irán es parte del trípode que hoy sostiene a Maduro en el poder. “El aislamiento internacional ha hecho que Maduro se refugie en países antidemocráticos para sostenerse en el poder, países como Irán que tienen una cultura y una tradición completamente ajena a Occidente, que incluso, como lo ha dicho el mismo canciller de Teherán, tienen un proyecto antioccidente. Hoy Maduro se sostiene de un trípode que tiene tres patas: Cuba, Irán y el crimen organizado. A la dictadura no le queda más apoyo que eso, Maduro ya más que un dictador, es el líder de un Estado criminal”, finalizó