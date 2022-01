Bomberos localizaron a profesor de la ULA en estado de desnutrición grave y a su esposa muerta a su lado

Profesores de la ULA: mujer de 74 años y un hombre de 83 encontrados en su apartamento en Mérida, luego de tres días sin ser vistos. Ella estaba muerta, presuntamente por causa de un infarto, y él tenía deshidratación severa.



En estado de desnutrición severa encontraron en su apartamento en la ciudad de Mérida al profesor de la Universidad de Los Andes (ULA) Pedro José Salinas, de 83 años de edad. Lo rescataron los bomberos este domingo. Está recluido en la emergencia del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), informó el periodista Leonardo León.

Salinas fue profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los Andes Mérida. Fue encontrado en su apartamento en estado de desnutrición severa y su esposa, Isbelia Hernández, que era bioanalista y abogado, jubilada como profesora también de la misma casa de estudio, fue encontrada muerta a su lado.

«La noticia corrió como pólvora y ha despertado las alertas entre la comunidad universitaria, sobre la situación que enfrentan quienes dieron su vida a la ULA, empeorado por la migración de hijos y familiares cercanos», publicó la periodista Yanara Vivas en el Diario Los Andes.

Semblanza del profesor de la ULA

Salinas era ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1962. Investigador, extensionista y docente. Trabajó en la Fundación Shell (Servicio Shell para el agricultor) de enero 1963 a agosto 1968.

Diploma del Imperial College of Science, Technology and Medicine, Univesity of London, 1966; MSc University of London, 196; PhD University of London, 1972, según información publicada por la ULA.

Ha publicado trabajos especializados en revistas científicas nacionales e internacionales, arbitradas e indizadas. Fue director de la Revista Forestal Venezolana.

Fue seleccionado e invitado especialmente para organizar y fundar MedULA, revista de la Facultad de Medicina de la ULA y ha sido su editor jefe desde su creación.

Es miembro de la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas Venezolanas y de la World Association of Medical Editors. Fue Miembro (durante su existencia) del Grupo de Ecología, posteriormente del Ambiente, del Conicit, que elaboró el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología en Ecología, los Proyectos de Leyes: Orgánica del Ambiente; Conservación, Defensa y Mejoramiento de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo; Penal del Ambiente; de Aguas; y de Playas, consultorías ambientales a instituciones públicas y privadas.

Es asimismo miembro del World Cultural Council. Ha sido invitado a diferentes universidades nacionales y extranjeras a dictar cursos, conferencias o asesorar investigaciones.