Bloqueo de pagos al COVAX hechos por Venezuela atenta contra los DD. HH. de los venezolanos

El bloqueo y la retención de cuatro pagos a la alianza mundial de acceso a las vacunas COVAX, por un monto de 10 millones 31 mil 838 dólares, suponen una amenaza directa a los derechos humanos (DDHH) de los venezolanos que requieren el arribo de las dosis vacunales en medio de la pandemia del Covid-19.

El un comunicado oficial emitido el 7 de junio, por parte de la iniciativa COVAX, se le notifica al Gobierno de Venezuela que el banco UBS (United Bank Suiza) bloqueó y puso «bajo investigación» los últimos cuatro pagos realizados por Venezuela para completar los requisitos financieros para las vacunas Covid-19, es una muestra de cómo las medidas coercitivas unilaterales de algunos de los mas poderosos países de la comunidad Internacional, generan graves consecuencias de derecho internacional y muy especialmente a los derechos humanos de la población venezolana que se expone a un riesgo creciente de la propagación del coronavirus.

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este jueves que la acción de bloqueo se llevó a cabo de manera «arbitraria» y constituye «un delito».

«Venezuela, con gran sacrificio, logró pagar la tarifa de 120 millones

de dólares necesarios para tener acceso a un lote de vacunas»,

afirmó la vicepresidentaRodríguez al denunciar el bloqueo de los fondos.

De acuerdo con lo que establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los crímenes «más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto» son: el genocidio, entendido este como cualquier acto perpetrados con la «intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional»; así como, los crímenes de lesa humanidad, referido estos al «ataque generalizado o sistemático contra una población civil».

Se contempla en esta línea el «exterminio», «el asesinato», «el crimen de apartheid», entre otros actos inhumanos de «carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».

A los efectos del estatuto se suman los crímenes de guerra. Estos se entienden como infracciones graves contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra, entre otros aspecto, contempla el «infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud».

El bloqueo estadounidense y europeo de los recursos de Venezuela en el sistema financiero internacional ha afectado desde su activación la frecuencia y cantidad de insumos para dar cumplimiento a importantes aspectos relacionados con la atención prioritaria de pueblo, por ejemplo, directamente ha afectado a los planes integrales de vacunación en el país, así como la atención de pacientes que requieren de hemodiálisis y medicamentos de altos costos para enfermedades graves.

Ahora los Estados Unidos, a través de su control sobre el sistema Swift, (en inglés, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, es decir, la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras), sancionó el acceso de Venezuela a las vacunas contra el Covid-19 también, por lo que el país aún no tiene fecha para recibir vacunas de COVAX.

El gobierno de Venezuela cumplió con el COVAX

El pasado domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que el mecanismo COVAX de Naciones Unidas estaba en deuda con Venezuela, al cumplir con sus compromisos monetarios para obtener millones de vacunas de diferentes fabricantes.

«Venezuela ha depositado el dinero», declaró el Jefe de Estado, y agregó «el Sistema COVAX tiene una deuda con Venezuela, así lo digo. Venezuela depositó hace tiempo, desde el mes de abril los recursos y el Sistema Covax le tiene que cumplir a Venezuela».

Agregó que «los detalles técnicos ya fueron pactados entre las partes y hemos aprobado las vacunas que pueden ingresar a Venezuela. En julio y agosto deben garantizar varios millones de vacunas».

Sobre el pago a COVAX

«Venezuela, con gran sacrificio, logró pagar la tarifa de 120 millones de dólares necesarios para tener acceso a un lote de vacunas para inmunizar a un porcentaje importante de nuestra población», dijo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, este jueves.

En su opinión, los hechos relacionados con UBS constituyen «un ejemplo práctico de lo que significan estas grotescas y criminales medidas coercitivas», y también revelan, una vez más, la falta de voluntad de algunas naciones para ayudar a los países a superar la pandemia de Covid-19.

La vicepresidenta Rodríguez agregó que el Banco Suizo envió un mensaje claro que interpretó de la siguiente manera: «Somos poderosos, el sistema, respaldado por el lobby estadounidense; tiene el poder de bloquear recursos para inmunizar a la población de Venezuela«.

«Ahora, la pregunta que nos hemos hecho, en palabras del presidente Nicolás Maduro, es: inmunizando solo a los pueblos de diez países —ricos—, ¿podemos superar esta pandemia? Los científicos ya han respondido que es imposible», afirmó.

«No solo no lo vamos a superar, sino que pueden ocurrir situaciones más terribles si este proceso se desarrolla de manera desigual, como está sucediendo», aseveró Rodríguez.